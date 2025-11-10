La contaminación en Nueva Delhi aumenta y provoca protestas inusuales

Una densa capa de smog envolvió la capital de India el lunes llenando el aire con un olor acre mientras los niveles de contaminación aumentaban, agravando una crisis de salud pública que ha llevado a sus residentes a salir a las calles para protestar y exigir acciones del gobierno.

El índice de calidad del aire de Nueva Delhi se situó en 344 el lunes por la mañana, un nivel considerado "severo" y peligroso para respirar, según los límites de exposición recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Cientos de personas, incluidos padres y activistas ambientales, se reunieron el domingo por la noche en la Puerta de la India de Nueva Delhi en una inusual protesta, instando a las autoridades a actuar. Muchos llevaban mascarillas y portaban pancartas, una de las cuales decía: "Extraño respirar".

“Estoy aquí simplemente como una ciudadana a la que le importa y que está preocupada por el estado de la situación en la que nos encontramos respecto a la falta de aire limpio para respirar”, dijo Meghna, quien sólo dio su primer nombre.

La policía posteriormente confiscó pancartas y carteles y pidió a los asistentes que se dispersaran, diciendo que no tenían permiso para manifestarse.

El empeoramiento de la calidad del aire en la capital ha indignado a la población, que sufre problemas como dolores de cabeza y tos persistente. Hay una creciente frustración hacia políticos acusados de culparse entre ellos en lugar de implementar políticas para combatir lo que se ha convertido en una emergencia de salud anual.

Hogar de más de 30 millones de personas, Nueva Delhi y su región circundante se ubican rutinariamente entre las ciudades más contaminadas del mundo. India tiene seis de las 10 ciudades más contaminadas a nivel global, y Nueva Delhi sigue siendo la capital más contaminada, según un informe de la base de datos de monitoreo de calidad del aire IQAir, con sede en Suiza, a principios de este año.

La calidad del aire en la ciudad empeora aún más cada invierno, ya que los agricultores queman residuos de cultivos en estados cercanos y las temperaturas más frías atrapan el humo, que se mezcla con las emisiones de vehículos e industriales. Las partículas tóxicas persisten porque los inviernos en Delhi son a menudo secos y sin viento, a veces elevando los niveles de contaminación a 20 veces el límite seguro de la Organización Mundial de la Salud.

Las autoridades han prohibido temporalmente la construcción, restringido los generadores diésel e incluso intentado usar la siembra de nubes para promover la lluvia, pero los críticos dicen que solo las medidas a largo plazo para reducir las emisiones pueden traer un alivio real.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.