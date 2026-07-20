La policía lanza gas lacrimógeno a seguidores del movimiento Cucaracha en India rumbo al Parlamento

Partidarios del movimiento juvenil indio Cucaracha se enfrentaron con la policía el lunes, mientras miles de inconformes intentaban marchar hacia el Parlamento para exigir la renuncia del ministro de Educación, en momentos en que el gobierno parecía hacer su primer acercamiento público a los líderes del movimiento.

La policía lanzó gas lacrimógeno y cargó contra los manifestantes con porras después de que la gente intentara romper las barricadas de seguridad que rodeaban el lugar de la protesta en el centro de Nueva Delhi, en uno de los enfrentamientos más graves hasta ahora en la campaña del movimiento contra el gobierno del primer ministro Narendra Modi.

La multitud en Jantar Mantar, un sitio designado para protestas a pocos kilómetros del Parlamento, incluía estudiantes, profesionales y familias con niños pequeños. Muchos llevaban mochilas con agua y comida, previendo un día largo, mientras otros ondeaban banderas de India. La policía instó a los manifestantes a dispersarse por altavoces, mientras la multitud coreaba consignas contra el ministro de Educación y Modi.

Un movimiento satírico se convierte en una campaña liderada por jóvenes

El Partido Janta Cucaracha surgió en mayo después de que el presidente del Tribunal Supremo comparara a algunos jóvenes desempleados con “cucarachas” durante una audiencia no relacionada. Sus partidarios adoptaron el comentario y lo convirtieron en un movimiento satírico que ha atraído a millones de seguidores en redes sociales.

El movimiento ha cobrado impulso después de repetidas filtraciones de exámenes de admisión de alto impacto para facultades de medicina y empleos gubernamentales, lo que desató indignación pública. Atrajo mayor atención después de que la policía trasladara por la fuerza al hospital el sábado a la activista Sonam Wangchuk, que estaba en huelga de hambre.

Los manifestantes, que se autodenominan “cucarachas”, han acampado en Jantar Mantar durante el último mes, y miembros de varios grupos estudiantiles se han sumado a la huelga de hambre de Wangchuk. Miles de simpatizantes también han acudido a universidades y concentraciones en otras ciudades. Exigen la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, reformas al sistema de exámenes y compensación para las familias de estudiantes que murieron por suicidio tras las filtraciones de pruebas.

Acercamiento del gobierno en medio de un tenso pulso

Antes de la marcha, Wangchuk dijo que pondría fin a su huelga de hambre de casi tres semanas sólo si el gobierno asumía la responsabilidad por los fallos del sistema educativo y las filtraciones de exámenes, o si se permitía a los manifestantes llegar al Parlamento y los legisladores se comprometían a plantear los temas en ambas cámaras.

La Policía de Delhi dijo que la marcha no había sido autorizada y que eran necesarias restricciones para mantener el orden público en torno al Parlamento durante la sesión del monzón, que comienza el lunes.

El portavoz del Partido Janta Cucaracha, Saurav Das, señaló que él y otro representante se reunirían con el ministro de Salud, J.P. Nadda, en una de las primeras señales aparentes de acercamiento del gobierno a los líderes de la protesta. El gobierno no confirmó de inmediato la reunión.

“¡Vamos a ganar!”, escribió Das en una publicación en X.

Un desafío para el gobierno de Modi

Altos dirigentes del gobierno de Modi han adoptado una postura dura frente al movimiento. Pradhan ha acusado a los manifestantes de actuar contra la nación, mientras otros ministros han reconocido las preocupaciones de los estudiantes, pero han insistido en que no hay necesidad de conversaciones ni negociaciones con el movimiento.

Las protestas se han convertido en un inusual desafío público al gobierno nacionalista hindú de Modi en su tercer mandato, y han recibido apoyo de partidos de oposición, activistas por los derechos y algunas celebridades de Bollywood. Los manifestantes afirman que el espacio para la disidencia se ha reducido durante el mandato de Modi, cuyo gobierno ha sido criticado por reprimir protestas públicas encarcelando a activistas y, en algunos casos, recurriendo a duros operativos policiales.

Jyoti Rajput, profesora de yoga, dijo que se sumó a las protestas porque “este sistema podrido se niega a actuar”.

“No puede ver el dolor de los estudiantes, y por eso tanta gente se ha unido a este movimiento”, expresó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.