Rescatistas en China buscan sobrevivientes tras deslave que mató a ocho y dejó 34 desaparecidos

Los equipos de rescate utilizaron excavadoras el domingo para peinar los escombros en busca de sobrevivientes de un deslizamiento de tierra en el suroeste de China, que mató al menos a ocho personas y dejó a otras 34 desaparecidas.

Enormes cantidades de rocas y tierra se precipitaron ladera abajo y sepultaron más de 10 edificios residenciales a primera hora del viernes en la ciudad de Chongqing, en el condado de Pengshui.

Unos nueve rescatistas fueron vistos la mañana del domingo llevando una bolsa naranja sellada fuera del lugar. No estaba claro si se había recuperado a una víctima.

La televisora estatal CCTV informó que todos los residentes de 21 edificios dentro de la zona de posible impacto habían sido evacuados. Las autoridades realizaron las evacuaciones de edificios en laderas y en zonas bajas dentro de un radio de un kilómetro del sitio del desastre, y reubicaron a más de 1.100 personas, indicaron las autoridades de Chongqing en una publicación en WeChat difundida el domingo.

Las autoridades señalaron que uno de los 10 sobrevivientes fue dado de alta del hospital, mientras que los otros nueve se encontraban en condición estable. Ocho personas rescatadas de entre los escombros habían muerto.

Los equipos de rescate, apoyados el sábado por perros y detectores, encontraron señales de vida, lo que confirmó que al menos un sobreviviente seguía atrapado bajo los escombros. Pero las autoridades indicaron que los equipos necesitaban trazar cuidadosamente un plan de rescate, ya que una excavación imprudente podría provocar un derrumbe secundario, especialmente por los grandes peñascos presentes en el lugar.

El deslizamiento de tierra contenía unos 18.000 metros cúbicos (635.500 pies cúbicos) de rocas y escombros, y uno de los peñascos tenía alrededor de 3.000 metros cúbicos (106.000 pies cúbicos), declaró a los periodistas el viernes Wang Chuanjun, jefe de Planificación y Recursos Naturales del condado de Pengshui.

Más de 120 expertos fueron desplegados en el lugar para ayudar con la operación.

El deslizamiento de tierra, provocado por la lluvia, ocurrió cerca de un tramo del río Wujiang que atraviesa montañas kársticas salpicadas de pequeños pueblos y terrazas.

El condado de Pengshui se ubica en la parte sureste de Chongqing, en la frontera con las provincias de Hubei y Guizhou.

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Leung reportó desde Hong Kong. El corresponsal Wu Jia contribuyó con esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.