Policía de India hospitaliza a un activista en huelga de hambre por la reforma educativa

La policía trasladó el sábado a un destacado activista a un hospital en Nueva Delhi después de que su salud se deteriorara debido a una huelga de hambre de 20 días vinculada al movimiento viral del Partido Popular de la Cucaracha por una reforma educativa.

Las autoridades reforzaron la seguridad en Jantar Mantar, en Nueva Delhi, un recinto destinado a protestas públicas y rodeado por barricadas policiales, donde el activista Sonam Wangchuk ha estado acampando junto a estudiantes y activistas de la formación, que exigen que el ministro de Educación renuncie tras denuncias de filtraciones de exámenes.

La huelga del ingeniero y reformador educativo, de 59 años, se ha convertido en un punto de encuentro para el partido, que surgió en mayo después de que el presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, comparara a algunos jóvenes desempleados con “cucarachas” durante una audiencia sobre otro asunto. Sus simpatizantes asumieron el insulto como un símbolo de resistencia y lo transformaron en una campaña política satírica que reunió a más de 21 millones de seguidores en Instagram en pocos días.

El movimiento busca la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, por las presuntas filtraciones, además de reformas de gran alcance del sistema de exámenes y compensaciones para las familias de estudiantes que murieron por suicidio a causa de las filtraciones o de los resultados de las pruebas.

La policía de Delhi indicó que Wangchuk fue llevado al hospital después de que su salud empeorara durante la huelga de hambre, y añadió que el traslado se realizó siguiendo recomendaciones médicas y una directiva judicial. Las autoridades reportaron un breve altercado cuando algunos manifestantes intentaron impedir el traslado.

El Partido de la Cucaracha afirmó en una publicación en redes sociales que el gobierno “secuestró por la fuerza” a Wangchuk “sin su consentimiento ni el de su familia”.

Las autoridades movilizaron más policías y soldados paramilitares y levantaron barricadas alrededor de Jantar Mantar. La policía señaló que las medidas de seguridad reforzadas eran preventivas e instó a los manifestantes a cooperar con las autoridades.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.