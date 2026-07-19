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Rescatistas hallan cinco sobrevivientes y buscan a otros 20 tras naufragio en Indonesia

INDONESIA-NAUFRAGIO
INDONESIA-NAUFRAGIO (AP)

Los rescatistas encontraron el sábado en la noche cinco sobrevivientes, entre ellos una niña de 7 años, de una embarcación de pasajeros que se hundió en aguas del este de Indonesia, y buscaban a otras 20 personas que siguen desaparecidas.

El KM Nurul Salsa, que transportaba a 78 pasajeros y tripulantes, sufrió una falla del motor y se hundió el miércoles a unos 79 kilómetros (43 millas náuticas) del puerto en las islas Selayar, en la provincia de Sulawesi del Sur.

Los cinco sobrevivientes fueron hallados tarde el sábado a la deriva, aferrados a una trampa para peces que pertenecía a un pescador local, declaró en un comunicado Muhammad Arif Anwar, jefe de la Oficina de Búsqueda y Rescate de Makassar. Se sabe que al menos una persona murió a causa del accidente.

La Oficina de Búsqueda y Rescate de Makassar había informado previamente que la embarcación llevaba a 74 personas cuando zarpó de la isla Jampea, pero la cifra se elevó posteriormente.

Los cinco sobrevivientes, un hombre y cuatro mujeres, fueron encontrados antes del anochecer y evacuados por un barco pesquero que pasó cerca de la isla Matallang, antes de que finalmente los trasladaran a la embarcación de búsqueda y rescate.

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“Los llevaron al puerto de la localidad de Benteng para chequeos de salud y para recabar información”, indicó Anwar.

Las embarcaciones de pasajeros son una forma común de transporte en Indonesia, un archipiélago con más de 17.000 islas. Las normas de seguridad laxas y los problemas de hacinamiento con frecuencia provocan accidentes.

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La corresponsal Edna Tarigan contribuyó con esta nota desde Yakarta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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