Kuwait dice que enfrenta ataque con misiles mientras se tambalea la tregua en la guerra contra Irán

Kuwait indicó que enfrentó un ataque con misiles y drones el jueves, mientras el frágil alto el fuego en la guerra contra Irán volvía a ser puesto a prueba.

Las fuerzas armadas kuwaitíes hicieron el anuncio, sin ofrecer más detalles sobre qué había sido atacado.

Kuwait fue atacado repetidamente por Irán y por milicias chiíes en Irak respaldadas por Teherán durante la guerra. Nadie se atribuyó de momento la responsabilidad del ataque.

La ofensiva ocurre después de que Estados Unidos afirmara que llevó a cabo ataques de nuevo contra Irán durante el alto el fuego. Siguen en curso las negociaciones para ampliar dicho cese del fuego e intentar encontrar una vía para poner fin formalmente a la guerra, la cual ha sacudido Oriente Medio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.