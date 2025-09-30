La ONU pide a los talibanes restablecer el acceso a internet en Afganistán

La misión de las Naciones Unidas en Afganistán instó el martes a los talibanes a restaurar el acceso a internet y las telecomunicaciones en todo el país, afirmando que el apagón impuesto por el gobierno en Kabul ha dejado a la nación casi completamente aislada del mundo exterior.

El corte, reportado el lunes, fue el primer apagón a nivel nacional desde que los talibanes regresaron al poder en agosto de 2021, y fue parte de su declarada represión contra la inmoralidad. A principios de este mes, varias provincias perdieron sus conexiones de fibra óptica después de que el líder talibán Hibatula Akhundzada emitiera un decreto prohibiendo el servicio para prevenir la inmoralidad.

No ha habido comentarios oficiales de los talibanes, quienes dependen de aplicaciones de mensajería y redes sociales para las comunicaciones internas y externas.

La interrupción de internet amenazó la estabilidad económica y profundizó una de las peores crisis humanitarias del mundo, manifestó la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán.

Advirtió que el apagón está paralizando los sistemas bancarios y financieros, aislando a mujeres y niñas, limitando el acceso a la atención médica y las remesas, y perturbando la aviación.

La ONU manifestó que tales restricciones socavan aún más la libertad de expresión y el derecho a la información. Señaló que las telecomunicaciones también son cruciales durante desastres: Afganistán ha sufrido recientemente grandes terremotos en el este y está lidiando con retornos masivos forzados desde países vecinos.

La misión de la ONU declaró que el apagón de internet se extendió desde que fue impuesto por primera vez por los talibanes el 16 de septiembre y se volvió nacional el 29 de septiembre. La misión afirmó que continuaría presionando a las autoridades de facto de Afganistán para restaurar el acceso "en apoyo del pueblo afgano".

Las misiones diplomáticas de Pakistán han hecho arreglos de comunicación alternativos, incluyendo el uso de teléfonos satelitales, según un funcionario en Islamabad. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con los medios.

El analista del sur de Asia Michael Kugelman describió el apagón nacional como uno de los pasos "más extremos y draconianos" que los talibanes han tomado desde su regreso al poder.

"Y amplifica, de la manera más clara posible, aunque ciertamente no por primera vez, que el grupo no se ha vuelto más ideológicamente moderado que cuando estaba en control en la década de 1990", dijo a The Associated Press.

La corresponsal Riazat Butt contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.