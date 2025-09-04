La máxima corte de Australia rechaza la última apelación del veterano condecorado Ben Roberts-Smith

La corte de mayor rango de Australia eliminó el jueves la última oportunidad para que el héroe de guerra Ben Roberts-Smith limpiara su nombre de las acusaciones de que mató ilegalmente a cuatro afganos desarmados que estaban bajo el control de soldados australianos hace más de una década.

El Tribunal Superior dijo que no admitiría su apelación contra la decisión de un juez federal en una corte en 2009 y 2012.

Tres jueces del tribunal federal rechazaron unánimemente su apelación contra esa decisión en mayo.

La decisión del Tribunal Superior deja al veterano de guerra vivo más condecorado de Australia sin más opciones legales en un caso de difamación que inició en 2018 cuando los periódicos lo acusaron de una serie de crímenes de guerra.

Roberts-Smith, quien recibió tanto la Cruz de Victoria como la Medalla de Gallardía por su servicio en Afganistán, nunca ha enfrentado cargos penales, que deben probarse con un estándar más alto de culpabilidad más allá de toda duda razonable.

Uno de los antiguos compañeros de Roberts-Smith en el Regimiento de Servicio Aéreo Especial, Oliver Schultz, es el único veterano australiano de la campaña de Afganistán que ha sido acusado de un crimen de guerra.

Schultz fue acusado en 2023 de asesinar a un civil desarmado en 2012. Schultz se ha declarado no culpable y aún no ha sido juzgado.

El único veterano australiano condenado por acusaciones de crímenes de guerra en Afganistán ha sido el denunciante del ejército David McBride.

El exabogado del ejército fue sentenciado el año pasado a cinco años y ocho meses de prisión después de declararse culpable de cargos asociados con la filtración de acusaciones de crímenes de guerra a los medios.

Los documentos clasificados proporcionados por McBride se convirtieron en la fuente de una serie de reportes de la Australian Broadcasting Corp. en 2017 llamados los "Archivos de Afganistán". Los informes detallaban acusaciones contra soldados australianos, incluyendo el asesinato ilegal de hombres y niños.

Un informe militar publicado en 2020 recomendó que 19 soldados actuales y antiguos enfrentaran investigaciones penales por 39 muertes ilegales en Afganistán.

