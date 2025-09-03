Ataque suicida deja 13 muertos y 30 heridos cerca de acto político en suroeste de Pakistán

Un suicida se inmoló en el exterior de un estadio el martes por la noche mientras los seguidores de un partido nacionalista salían de un mitin en el suroeste de Pakistán, una zona afectada por la insurgencia, y causó al menos 13 fallecidos y 30 heridos, informaron el miércoles la policía y funcionarios hospitalarios.

El jefe de policía local, Majeed Qaisrani, explicó que la explosión se produjo cerca de un cementerio próximo al estadio, en las afueras de Quetta, la capital de la provincia de Baluchistán. Se recuperaron parte de los restos mortales del atacante, agregó.

Waseem Baig, portavoz de un hospital gubernamental, indicó que el centro recibió 13 cadáveres y decenas de heridos, algunos en estado crítico.

Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad por el ataque.

El mitin conmemoraba el aniversario de la muerte de Sardar Ataullah Mengal, un veterano líder nacionalista que fungió como ministro de la provincia.

El líder del Partido Nacionalista de Baluchistán, Akhtar Mengal, salió ileso del atentado, entre los fallecidos y heridos había seguidores suyos, de acuerdo con el mando policial Usama Ameen. Mengal es un destacado crítico del gobierno y suele organizar actos para exigir la liberación de nacionalistas baluchíes desaparecidos.

El ministro jefe de Baluchistán, Sarfraz Bugti, condenó el atentado como un “acto cobarde de los enemigos de la humanidad”, y ordenó que se dispense la mejor atención médica posible para los heridos y una investigación de alto nivel para llevar a los responsables ante la justicia.

En Islamabad, el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, también condenó el atentado y culpó a “terroristas respaldados por India y sus facilitadores” de intentar desestabilizar el país atacando a civiles. No ofreció pruebas para respaldar la acusación.

En los últimos meses, tanto el gobierno de Pakistán como Bugti han acusado con frecuencia a India de respaldar tanto al Talibán paquistaní como a los separatistas baluchíes, una acusación que Nueva Delhi niega.

Baluchistán ha sido durante mucho tiempo el escenario de una insurgencia de bajo nivel, con grupos como el Ejército de Liberación de Baluchistán exigiendo la independencia del gobierno central. Los separatistas han atacado principalmente a las fuerzas de seguridad y a trabajadores de la provincia paquistaní de Punjab.

Aunque las autoridades sostienen que la insurgencia está controlada, la violencia en la región continúa.

En julio, hombres armados secuestraron y mataron a nueve personas después de dar el alto en una carretera en Baluchistán a dos autobuses de pasajeros que iban de Quetta a Punjab. La mayoría de los ataques de este tipo previos han sido reivindicados por el ilegalizado Ejército de Liberación de Baluchistán.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.