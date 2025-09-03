Stay up to date with notifications from The Independent

AP Fotos: Desfile militar en China por el 80mo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial

AP Noticias
Martes, 02 de septiembre de 2025 22:55 EDT

China recibió el miércoles en Beijing a varios dignatarios mundiales para un desfile militar en conmemoración por el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.

Esta es una galería de fotos seleccionada por los editores de fotografía de AP.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

