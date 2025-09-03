AP Fotos: Desfile militar en China por el 80mo aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial
Martes, 02 de septiembre de 2025 22:55 EDT
China recibió el miércoles en Beijing a varios dignatarios mundiales para un desfile militar en conmemoración por el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.
