En el estado de Jharkhand, en el este de la India, un elefante salvaje se dedicó a matar durante días antes de desaparecer, mientras las autoridades seguían buscando al animal.

El elefante macho solitario pisoteó hasta la muerte a al menos 20 personas entre el 1 y el 9 de enero en las zonas forestales de Chaibasa y Kolhan, en el distrito de West Singhbhum, donde se encuentra el mayor bosque de árboles sal de Asia.

Funcionarios forestales dijeron a The Independent que no se habían producido ataques en los últimos cuatro días y que el elefante permanecía ilocalizable.

Un miembro del departamento forestal fue una de las víctimas del elefante, que también se cobró la vida de niños pequeños y ancianos del pueblo.

“El movimiento del elefante es muy errático. No se registraron heridos ni muertos en los últimos cuatro días y no se vio al elefante”, declaró Aditya Narayan, funcionario forestal de la división de Chaibasa.

“Los ataques del elefante solitario no tienen precedentes. No recuerdo haber visto nada igual en el último tiempo”, declaró, y añadió que el colmillo mató a 13 personas en la división de Chaibasa y a siete en Kolhan.

Las zonas de Chaibasa y Kolhan, en el distrito de West Singhbhum de Jharkhand, a unos 1.400 km al este de Nueva Delhi, forman parte del cinturón forestal de Saranda.

Narayan dijo que el elefante se había desplazado por la región y había cambiado rápidamente de ubicación, lo que dificultaba su seguimiento.

El animal con colmillos atropelló a la gente en plena noche en la periferia del bosque, cerca de las tierras de cultivo, donde los residentes vigilaban el arroz almacenado en campos y graneros, dijo el funcionario.

El departamento forestal desplegó un centenar de efectivos para controlar al animal y desviarlo a un lugar más seguro. También se recurrió a expertos del vecino estado de Bengala Occidental para conducir al elefante de vuelta al bosque.

Los expertos creen que el elefante se volvió rebelde y se encuentra en must, un estado periódico de los elefantes macho caracterizado por una mayor agresividad y un aumento de las hormonas reproductivas.

Según los habitantes de la región, el miedo se apoderó de las familias, que permanecen en sus casas y expresan especial preocupación por la seguridad de los niños y los ancianos. Las autoridades instaron a los residentes a evitar las zonas boscosas, ya que, según ellas, la mayoría de los ataques se produjeron en los alrededores de las zonas periféricas.

El elefante solitario habría matado a tres miembros de una familia, entre ellos niños de seis y ocho años, en uno de los ataques de la primera semana del año.

Narayan dijo que los funcionarios están vigilando los pueblos de los alrededores del bosque, pero debido a la falta de pruebas fotográficas y a los movimientos erráticos y ataques nocturnos del elefante, la caza del animal se volvió ardua.

Jharkhand registró casi 1.300 muertes por ataques de elefantes en los últimos 23 años, según un estudio reciente del Instituto de Vida Salvaje de la India.

El Ministerio de Medio Ambiente de la India dijo al Parlamento a principios de este año que unos 80 elefantes salvajes habían muerto en todo el país tras ser atropellados por trenes entre 2020-21 y 2024-25.

En uno de los últimos incidentes de este tipo, ocho elefantes murieron a finales de diciembre cuando un tren de pasajeros chocó contra una manada en el estado nororiental de Assam, según informaron las autoridades ferroviarias.

