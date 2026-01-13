Stay up to date with notifications from The Independent

Los iraníes logran hacer llamadas al extranjero mientras continúa el corte de internet por protestas

Los celulares en Irán pudieron realizar llamadas al extranjero el martes después de una campaña represión de las protestas a nivel nacional en la que se bloquearon el acceso a internet y las llamadas internacionales.

Varias personas en Teherán pudieron llamar a The Associated Press. La oficina de AP en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, no pudo devolver las llamadas a esos números.

Testigos afirmaron que la conexión a internet seguía desconectada del mundo exterior.

Irán cortó el acceso a internet y las llamadas el jueves a medida que las protestas se intensificaban.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

