Crisis de contaminación atmosférica eclipsa visita de Lionel Messi y avergüenza a la India en la escena mundial

La catastrófica contaminación atmosférica de Nueva Delhi, India, se ha convertido esta semana en el centro de atención mundial, ya que la densa niebla tóxica ha perturbado los vuelos, ha obligado a los colegios a funcionar en modo híbrido y ha eclipsado la publicitada visita del icono del fútbol Lionel Messi.

La calidad del aire en la capital india se deterioró bruscamente durante el fin de semana, lo que llevó a las autoridades a imponer restricciones de emergencia.

Varias estaciones de control registraron lecturas del índice de calidad del aire en o cerca del nivel máximo de 500 el lunes por la mañana, situando a Delhi firmemente en la categoría de “grave” por tercer día consecutivo, según datos oficiales.

Asimismo, la espesa niebla tóxica redujo la visibilidad hasta niveles peligrosos en el aeropuerto internacional Indira Gandhi, dejando en tierra y retrasando cientos de vuelos.

Al menos 228 vuelos fueron cancelados y más de 400 retrasados el lunes, según datos de aerolíneas y aeropuertos. Cinco vuelos de llegada fueron desviados, mientras que compañías como IndiGo y Air India advirtieron de que las perturbaciones continuarían.

La contaminación también retrasó la llegada de Messi a Delhi para la última etapa de su Gira G.O.A.T. Su vuelo fletado tenía previsto aterrizar antes de las 11:00 a. m., pero no lo hizo hasta pasadas las 2:30 p. m., lo que retrasó varias horas su comparecencia en el estadio Arun Jaitley.

Aficionados despliegan una pancarta en el estadio de críquet Arun Jaitley durante la visita de Lionel Messi el 15 de diciembre de 2025 ( Getty )

Para el momento en que el astro argentino apareció en el estadio junto a la ministra principal de Delhi, Rekha Gupta, el enfado por la calidad del aire se había apoderado del recinto. Cuando Gupta subió al escenario, parte del público coreó “ICA, ICA”, en referencia al índice de calidad del aire, y los cánticos continuaron hasta su salida del estadio.

Fue abucheada mientras salía, según asistentes citados por los medios locales.

La crisis también afectó al primer ministro indio el lunes por la mañana. La salida de Narendra Modi para una gira por tres países se retrasó alrededor de una hora debido a la escasa visibilidad. El encuentro previsto entre Modi y Messi se canceló tras el retraso en la llegada del futbolista.

En las últimas semanas, han estallado varias protestas en Delhi por la contaminación atmosférica. La gente se ha plantado con máscaras de oxígeno en el observatorio Jantar Mantar y la policía ha detenido a varios manifestantes de las protestas cerca de la Puerta de la India.

La contaminación ha hecho que las escuelas pasen a la modalidad en línea para los niños más pequeños y a la híbrida para los niveles superiores, y ha llevado a las autoridades a suspender las actividades de construcción, incluso para proyectos de infraestructuras públicas.

Se ha prohibido la entrada en la ciudad de camiones diésel antiguos y se ha instado a los residentes a que permanezcan en sus casas, sobre todo las personas con afecciones respiratorias o cardíacas.

Las misiones extranjeras emitieron avisos sanitarios a medida que empeoraban las condiciones. Por ejemplo, la embajada de Singapur advirtió a sus ciudadanos que limitaran la actividad al aire libre, llevaran mascarillas al salir y vigilaran los avisos de los aeropuertos, además de ofrecer asistencia consular en caso necesario.

El organismo de control de la contaminación de la India afirmó que el repentino deterioro se debía a los altos niveles de humedad y a los cambios en los patrones del viento, que atraparon las emisiones cerca del suelo, permitiendo que el smog se acumulara rápidamente.

Nueva Delhi, hogar de unos 30 millones de personas, sufre una grave contaminación atmosférica casi todos los inviernos, ya que el aire frío atrapa las emisiones de los vehículos, la construcción, la industria y la quema estacional de cultivos en los estados vecinos.

Ante la previsión de que la calidad del aire siga siendo mala en los próximos días, las autoridades advirtieron de que las restricciones de emergencia podrían mantenerse hasta que mejoraran las condiciones meteorológicas.

Traducción de Sara Pignatiello