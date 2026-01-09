Muere una mujer por un presunto ataque de tiburón en las Islas Vírgenes de EE. UU.

Una mujer de 56 años murió después de que un tiburón le arrancó un brazo en un presunto ataque en las Islas Vírgenes estadounidenses.

Arlene Lillis, de Minnesota, estaba nadando en la playa de Drosch aproximadamente a las 4:30 p. m. cuando se produjo el fatal ataque el jueves.

Christopher Carroll, un turista de Utah, dijo al St Thomas Source que se dio cuenta de que algo iba mal cuando oyó “gritos escandalosos” procedentes del mar.

Carroll, antiguo socorrista, salió nadando rápidamente y encontró a la víctima flotando en el agua, gravemente herida. El brazo de la mujer había sido completamente amputado por debajo del codo, declaró al periódico.

Sin embargo, seguía consciente tras el ataque a pesar de las heridas, según Carroll.

open image in gallery Arlene Lillis murió en la playa de Dorsch, en Santa Cruz, presuntamente atacada por un tiburón ( Google Streetview )

“Estaba hablando”, dijo Carroll. “Solo intentaba tranquilizarla”.

Ryan Connot, un veraneante de Nebraska, dijo que nadó hasta Carroll para ayudarle a traer a Lillis de vuelta a la orilla.

A medio camino hacia la orilla, Lillis dijo a los hombres su nombre y que temía por su vida. Más tarde murió en la playa tras perder una importante cantidad de sangre.

El Departamento de Policía de las Islas Vírgenes indicó en un comunicado que las autoridades sospechan que también resultó herida una segunda víctima.

Los policías añadieron que tanto las unidades marítimas como los equipos de emergencia acudieron al lugar de los hechos tras recibir informes del ataque sobre las 4:28 p. m.

La policía estableció un perímetro alrededor de la playa y sigue investigando qué pudo causar el ataque.

open image in gallery La zona es conocida por su enorme población de tiburones, que incluye enormes tiburones tigre (imagen de archivo) ( Getty Images/iStockphoto )

El gobernador Albert Bryan Jr y el vicegobernador Tregenza A Roach emitieron una declaración conjunta tras la muerte de Lillis.

“En nombre del pueblo de las Islas Vírgenes, hago llegar nuestro más sentido pésame a la familia de la víctima y a todos los que lloran esta pérdida”, declaró Roach. “En momentos como este, se nos recuerda lo rápido que puede cambiar la vida. Damos las gracias a las personas que acudieron al lugar de los hechos para ayudar y felicitamos a nuestros primeros intervinientes por su rápida actuación y su profesionalidad en circunstancias extremadamente difíciles”.

Las autoridades aún no confirmaron qué tipo de tiburón podría haber estado detrás del ataque. Sin embargo, las cálidas aguas que rodean las Islas Vírgenes estadounidenses albergan algunos de los tiburones más mortíferos del océano.

Los tiburones tigre, conocidos por devorar desde delfines hasta objetos fabricados por el hombre, son habituales en la región. También son comunes los tiburones de arrecife del Caribe, que pueden alcanzar casi los 3 metros de longitud y son un símbolo de la región.

Sin embargo, a pesar de que la zona está repleta de tiburones, los ataques son muy poco frecuentes. Según el Museo de Florida, solo se produjeron tres ataques de tiburón en las Islas Vírgenes estadounidenses desde 1580.

Gavin Naylor, director del Programa de Florida para la Investigación de Tiburones, declaró a TIME que los tiburones suelen evitar a los seres humanos.

Sin embargo, afirma que los tiburones pueden nadar tan cerca como a 100 metros de la costa. Si una de las criaturas ataca, recomienda golpearla en la nariz.

“Tienen muchos receptores en el hocico, así que si están muy alarmados, se girará y se irá”, continúa Naylor. “Eso ocurre 9 de cada 10 veces”.

Traducción de Olivia Gorsin