Entrevistas de Biden con escritor fantasma revelan que habló de información sensible

Unas grabaciones de audio publicadas recientemente, divulgadas por un grupo activista conservador, parecen mostrar a Joe Biden compartiendo información clasificada con un biógrafo y en ocasiones alegando lapsos de memoria durante entrevistas que tuvieron lugar antes de su elección a la presidencia en 2020.

El Oversight Project, un brazo de la Heritage Foundation, difundió cerca de tres horas de audio y 117 páginas de transcripciones —con numerosas tachaduras— después de que Biden perdió una prolongada batalla legal para mantener en privado sus conversaciones con el escritor fantasma de sus memorias, Mark Lewis Zwonitzer.

“Ni siquiera sabían que yo tenía esto”, dijo Biden a Zwonitzer en octubre de 2016, cerca del final de su segundo mandato como vicepresidente de Barack Obama, mientras hablaba de asuntos delicados de política exterior gestionados por la administración.

En una sesión de 2017, después de que Biden había dejado el Ala Oeste y antes de que lanzara su propia campaña presidencial, pareció admitir que conservaba información clasificada de su etapa como vicepresidente.

“Acabo de encontrar todas las cosas clasificadas abajo”, afirmó Biden. “Le escribí al presidente un memorando manuscrito de 40 páginas en el que argumentaba en contra de desplegar tropas adicionales en Irak —quiero decir, en Afganistán— con el argumento de que no importaría, de que el día que nos fuéramos sería como el día anterior a cuando llegamos”.

La información potencialmente clasificada en sí está tachada tanto en el audio como en las transcripciones que difundió el Oversight Project.

El grupo de derecha demandó primero para obtener las cintas después de que el fiscal especial Robert Hur decidió en 2024 no presentar cargos contra Biden por la forma en que manejó información clasificada. Biden cooperó con la investigación de Hur y le dijo al fiscal especial durante su presidencia que intencionalmente no manejó de manera indebida ningún material clasificado.

Hur, quien obtuvo las cintas como parte de su investigación, señaló al anunciar su decisión que creía que un jurado comprendería a Biden debido a su edad y “mala memoria”, una afirmación que se convirtió en un punto álgido del debate público sobre la edad de Biden y su aptitud para la presidencia.

Biden tenía 74 años cuando comenzaron las entrevistas. Tenía 81 y buscaba la reelección cuando Hur publicó su informe a comienzos de 2024, aunque Biden más tarde puso fin a su campaña para un segundo mandato tras una actuación vacilante en un debate contra el republicano Donald Trump.

Las cintas contienen episodios en los que Biden no logra recordar algunas fechas y detalles de los temas que estaba tratando con Zwonitzer. Biden también mostró dominio de muchos detalles, al recordar reuniones y pormenores de conversaciones mencionadas en las notas que compartió.

En el Oversight Project, el vicepresidente de Litigios, Jeff Clark, insistió en que las cintas prueban el deterioro de Biden.

“Las cintas siempre han pertenecido al pueblo estadounidense; el Oversight Project simplemente se las entregó a su legítimo propietario", manifestó Clark en un comunicado. "El conocimiento de su deterioro estaba bien establecido”.

Un portavoz de Biden arremetió contra la divulgación y la calificó de maniobra política.

“Las conversaciones del presidente Biden para un libro de hace una década, en las que habló de su difunto hijo, son privadas, y se entregaron al Departamento de Justicia con la condición expresa de que siguieran siéndolo", indicó el portavoz TJ Ducklo. "Dar marcha atrás y hacerlas públicas es solo el ejemplo de cómo este gobierno está manipulando al Departamento de Justicia para lanzar represalias políticas”.

Biden demandó inicialmente para impedir que el Departamento de Justicia divulgara el material, alegando que las conversaciones eran privadas. Pero retiró su demanda después de que un panel dividido de jueces de un tribunal de apelaciones rechazara su solicitud. Biden podría haber pedido a la Corte Suprema que interviniera o haber solicitado una nueva audiencia ante el pleno del Tribunal de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia.

En un fallo de 2-1, un panel de tres jueces del tribunal de circuito determinó que existía un interés público “sustancial” en divulgar el material.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.