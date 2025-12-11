Japón ha registrado una serie de fuertes réplicas en las últimas horas, entre ellas un terremoto de magnitud 5,7 cerca de la costa este de Honshu y otro de magnitud 4,9 en la región de Hokkaido poco después.

También se detectaron dos terremotos más pequeños, de magnitudes 3,2 y 3, cerca de la costa sur de Honshu.

El martes, la agencia meteorológica japonesa emitió su alerta de máximo nivel y advirtió la posibilidad de un megaterremoto tras el potente temblor del lunes.

La alerta abarca aproximadamente 1300 kilómetros, desde la costa noreste de Japón, desde Chiba, al este de Tokio, hasta Hokkaido.

Según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres, el terremoto del lunes por la noche causó al menos 51 heridos. También provocó alertas generalizadas de tsunami, con olas de hasta 70 cm en varias comunidades costeras.

Las autoridades japonesas advirtieron la amenaza de un terremoto más fuerte ( AP )

El terremoto se produjo alrededor de las 11:15 p. m. horas en el océano Pacífico, a unos 80 kilómetros de la costa de Aomori.

El aviso del martes marca la primera vez que se emite esta alerta de máximo nivel desde que se puso en marcha el sistema de alerta en 2022.

¿Qué es un megaterremoto?

Un megaterremoto es un seísmo extremadamente potente con una magnitud superior a 8,0 en la escala de Richter, según la Central de Promoción de la Investigación Sísmica de Japón.

Pueden producirse como resultado de la “subducción de placas”, cuando una placa tectónica se desliza bajo otra y se hunde en el manto terrestre.

Un terremoto de gran magnitud puede tener su epicentro a una distancia de entre 100 y 100 km, por lo que los daños se extienden a lo largo de una amplia región. Si tiene lugar en una zona poco profunda bajo el lecho marino, “casi siempre producirá un gran tsunami”, explica la organización.

Japón nunca ha emitido una alerta por el tipo de terremoto más grave desde que puso en marcha su sistema de alerta temprana en 2022, para detectar la posibilidad de que un seísmo de gran magnitud sacudiera el país.

Se declara un incendio tras el terremoto en la ciudad de Aomori ( JIJI Press/AFP via Getty Images )

Meses atrás, la Oficina del Gabinete publicó una importante actualización de su temido escenario de “megaterremoto”, en el que proyectó que cualquier rotura masiva en alta mar podría matar a unas 300.000 personas y causar daños equivalentes a la mitad del PIB del país.

Sin embargo, Morikubo Tsukasa, director de gestión de catástrofes de la Oficina del Gabinete, declaró a los periodistas que los datos globales sobre terremotos indican una posibilidad, no una predicción, de un temblor mayor.

El terremoto más mortífero registrado en Japón tuvo lugar en la región de Kanto en 1923. El sismo, de magnitud 8,0 en la escala de Richter, causó entre 105.000 y 140.000 muertos.

¿Por qué es vulnerable Japón?

Japón está situado a lo largo del famoso “Cinturón de Fuego del Pacífico”, donde convergen cuatro placas tectónicas: la del Pacífico, la norteamericana, la euroasiática y la filipina, en una región rebosante de actividad tectónica.

El constante desplazamiento de estas placas provoca frecuentes temblores en el país, algunos de los cuales pueden tener efectos devastadores.

Japón, sin embargo, tiene medidas relativamente sólidas para enfrentarse a terremotos de gran magnitud en comparación con otros países, como Turquía y Siria, que sufrieron una devastación absoluta y una pérdida de vidas catastrófica.

Se considera que el país es líder mundial en preparación antisísmica, con estructuras de construcción resistentes que cumplen normas estrictas y simulacros periódicos de terremotos en las escuelas.

La alerta actual está en vigor a lo largo de la Fosa de Japón y la Fosa de Chishima, que abarca las zonas costeras desde Hokkaido hasta la prefectura de Chiba.

¿Son frecuentes los megaterremotos en Japón?

open image in gallery El terremoto de Kanto de 1923 mató a más de 100.000 personas

El ejemplo reciente más notable de megaterremoto es el de Tohoku en 2011, en el océano Pacífico, que tuvo una magnitud de 9,0-9,1 en la escala de Richer.

Conocido en Japón como el Gran terremoto del este de Japón, duró aproximadamente seis minutos y causó un enorme tsunami. Fue el terremoto más potente que ha sufrido Japón y el cuarto más potente registrado en el mundo.

Casi 20.000 personas murieron en la catástrofe de 2011, y se cree que la gran mayoría fue consecuencia de las abrumadoras olas del tsunami que azotó la costa oriental.

Otros megaterremotos ocurridos en Japón en los siglos XX y XXI son los de 1933, 1944, 1946, 1952 y 2003.

Informes adicionales de Maroosha Muzaffar