Japón levantó todas las alertas y avisos de tsunami emitidos tras el potente terremoto de magnitud 7,7 que se registró el lunes, cuyas olas más altas alcanzaron los 80 centímetros en la prefectura de Iwate, en la costa este del país.

Aun así, las autoridades advirtieron que el riesgo de un nuevo sismo, incluso de mayor intensidad, podría mantenerse durante al menos una semana; además, señalaron que la probabilidad de un megaterremoto de magnitud 8,0 o superior es más alta que en condiciones normales.

El temblor ocurrió a las 16:53 hora local (7:53 GMT) frente a la costa noreste de Sanriku, a unos 530 kilómetros de Tokio, con epicentro en el océano Pacífico y a una profundidad aproximada de 20 kilómetros.

A raíz del sismo, la Agencia Meteorológica de Japón emitió alertas de tsunami —el segundo nivel más alto— en amplias zonas del litoral, ante la previsión inicial de olas de entre uno y tres metros. Con el paso de las horas, esas alertas se redujeron a avisos, que implicaban olas de hasta un metro, hasta que finalmente todas las advertencias quedaron sin efecto alrededor de la medianoche.

No se reportaron víctimas fatales ni daños de gravedad; sin embargo, unos 100 hogares quedaron sin electricidad, según informó el portavoz del gobierno japonés, Minoru Kihara, durante una conferencia de prensa en Tokio.

En el momento más crítico, más de 170.000 personas recibieron recomendaciones de evacuación en distintas prefecturas, aunque esas indicaciones ya fueron levantadas.

open image in gallery Embarcaciones salen de un puerto en Tomakomai, en la prefectura de Hokkaido, Japón, donde se emitió una alerta de tsunami tras un terremoto ( Reuters )

Medios locales informaron que varias personas sufrieron heridas leves durante las evacuaciones, entre ellas adultos mayores que cayeron y se fracturaron.

Según Mainichi, una mujer de más de 80 años resultó herida al evacuar su vivienda en Urakawa, en la prefectura de Hokkaido, y habría sufrido una fractura en el brazo. En Morioka, prefectura de Iwate, un hombre octogenario se fracturó la pierna en el estacionamiento de un supermercado, mientras que una mujer de unos 20 años, en la región de Tohoku (prefectura de Aomori), sufrió un golpe en la cabeza tras chocar contra una silla.

El lunes, los servicios de tren bala permanecieron interrumpidos durante varias horas y se reanudaron más tarde esa misma noche; además, algunas autopistas fueron cerradas debido a los temblores, que incluso se sintieron en Tokio.

Ante este escenario, el gobierno recomendó a la población preparar una mochila de emergencia y verificar que los planes de contingencia estén en orden, en línea con la advertencia sobre un mayor riesgo de un megaterremoto. En ese sentido, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) señaló que la probabilidad de un sismo de magnitud 8 o superior es diez veces mayor que lo habitual: mientras que en condiciones normales se estima en torno al 0,1 %, el lunes alcanzó el 1 %.

“Por favor, tomen medidas para prevenir desastres, sin olvidar que cada persona debe proteger su propia vida”, instó un funcionario del gobierno.

open image in gallery Se observan embarcaciones mar adentro frente al puerto de Tokachi, en la localidad de Hiroo, Hokkaido, el 20 de abril de 2026, tras la alerta de tsunami emitida luego de un terremoto ocurrido frente a la costa ese mismo día ( AFP/Getty )

Testigos describieron la situación en la costa durante la tarde del lunes, cuando se emitieron las alertas de tsunami. “En este momento, las autoridades locales están usando altavoces en los barrios para advertir sobre un posible tsunami y pedir a la gente que se mantenga alerta”, contó a la BBC Chaw Su Thwe, un ciudadano birmano residente en Hokkaido. En ese contexto, agregó que a los empleados de oficina se les permitió retirarse antes de tiempo.

Por su parte, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, informó que el gobierno creó un grupo de trabajo de emergencia e instó a los habitantes de las zonas afectadas a cumplir con las órdenes de evacuación.

En paralelo, la cadena NHK mostró imágenes de barcos que abandonaban el puerto de Hachinohe ante la posible llegada del oleaje, mientras en pantalla aparecía el mensaje “¡Tsunami! ¡Evacúen!” para alertar a la audiencia.

Asimismo, la aplicación de emergencias NERV recomendó mantenerse alejado de la costa y evitar grandes masas de agua hasta que las advertencias quedaran sin efecto.

open image in gallery Se instó a las zonas costeras de Japón a evacuar ( Sky News )

La situación reavivó el recuerdo del devastador terremoto y tsunami de Tohoku de 2011, que dejó cerca de 18.000 muertos y desencadenó la fusión del núcleo en la central nuclear de Fukushima. De hecho, Fukushima fue una de las prefecturas incluidas en la alerta de tsunami de menor nivel emitida el lunes.

En este contexto, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que no detectó anomalías en las instalaciones nucleares de Japón tras el sismo.

Japón se ubica dentro del llamado “Anillo de Fuego”, una franja de intensa actividad sísmica y volcánica que rodea gran parte del océano Pacífico. Por esa razón, se trata de uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, con movimientos que se registran con gran frecuencia.

De hecho, alrededor del 20 % de los terremotos de magnitud 6 o superior ocurren en territorio japonés.

Traducción de Leticia Zampedri