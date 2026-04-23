El expresidente filipino Duterte enfrentará juicio por cargos de crímenes de lesa humanidad

Los jueces de la Corte Penal Internacional confirmaron el jueves los cargos por crímenes de lesa humanidad contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte por las mortales campañas antidroga que presuntamente supervisó mientras estuvo en cargos de autoridad.

Un panel de tres jueces determinó por unanimidad que existían “motivos sustanciales” para creer que el exmandatario era responsable de decenas de asesinatos, primero como alcalde de la ciudad de Davao, en el sur de Filipinas, y posteriormente como presidente.

Duterte, de 80 años, fue arrestado en Filipinas el año pasado y niega los cargos en su contra.

En su decisión de 50 páginas, los jueces determinaron que las pruebas muestran que Duterte “desarrolló, difundió e implementó” una política “para ‘neutralizar’ a presuntos criminales”.

Según los fiscales, la policía y miembros de escuadrones de la muerte llevaron a cabo decenas de asesinatos por orden de Duterte, motivados por la promesa de dinero o para evitar convertirse ellos mismos en objetivos.

“Para algunos, matar alcanzó el nivel de una forma perversa de competencia”, dijo al tribunal el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang durante las audiencias preliminares en febrero.

Aún no se ha fijado una fecha para el inicio del juicio.

El principal abogado defensor de Duterte, Nick Kaufman, dijo a los jueces durante las audiencias de febrero que “respalda su legado con determinación, y mantiene su inocencia absolutamente”.

Kaufman argumentó que la fiscalía “seleccionó” ejemplos de la “retórica grandilocuente” de Duterte, y que las palabras de su cliente nunca tuvieron la intención de incitar a la violencia.

Las estimaciones del número de muertos durante el mandato presidencial de Duterte varían, desde los más de 6.000 que ha reportado la policía nacional hasta hasta 30.000, según grupos de derechos humanos.

Duterte no ha estado presente en la sala del tribunal en ninguna audiencia, tras haber renunciado a su derecho a comparecer. El mes pasado, los jueces determinaron que estaba en condiciones de ser juzgado, después de posponer una audiencia anterior por preocupaciones sobre su salud.

Los fiscales de la CPI dijeron en 2018 que abrirían una investigación preliminar sobre las violentas campañas antidroga. En una medida que activistas de derechos humanos consideraron como destinada a evitar rendir cuentas, Duterte, que era presidente en ese momento, anunció un mes después que Filipinas abandonaría el tribunal.

El miércoles, los jueces de apelación rechazaron una solicitud del equipo legal de Duterte para desestimar el caso con el argumento de que el tribunal no tenía jurisdicción debido a la retirada de Filipinas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.