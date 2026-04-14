Suspenden vuelos en Japón debido a la segunda erupción en cuatro meses del volcán más activo del país

El volcán más activo de Japón entró en erupción el sábado por la tarde y lanzó una columna de ceniza de 3,4 km de altura, lo que provocó la cancelación de vuelos y cubrió de escombros la ciudad circundante de Kagoshima.

Fue la primera erupción importante del Sakurajima en lo que va del año y la segunda en cuatro meses.

La erupción del cráter Minamidake del volcán comenzó poco después del mediodía, hora local, y los escombros cayeron a una distancia de hasta un kilómetro.

La Agencia Meteorológica de Japón elevó la alerta volcánica al nivel 3 de su escala de cinco niveles y advirtió a la población que no se acerque al volcán debido a los peligros de la caída de rocas y los flujos piroclásticos.

Los vuelos en el aeropuerto de Kagoshima fueron cancelados o retrasados, y se informaron cierres de carreteras en toda la ciudad y en áreas circundantes como Tarumizu y Kanoya, donde la acumulación de ceniza hacía peligrosa la conducción.

La agencia afirmó que la erupción ayudó a aliviar la mayor parte de la deformación de la corteza terrestre —una acumulación de presión dentro del volcán causada por la acumulación de magma— que se había estado desarrollando dentro del Sakurajima.

Según el diario Yomiuri Shimbun, esta fue la primera erupción explosiva del volcán desde el 13 de diciembre del año pasado.

Sakurajima, situado a unos 8 km del centro de Kagoshima, una de las ciudades más grandes de la región de Kyushu, depositó ceniza sobre la ciudad regularmente desde el siglo VIII. El volcán solía ser una isla antes de que una gran erupción en 1914 produjera flujos de lava que lo conectaron con tierra firme. Dicha erupción causó la muerte de 58 personas y provocó que la ceniza cayera incluso hasta Honshu, al norte del país.

Sakurajima estuvo en un estado de actividad casi continua desde 1955. Una erupción en noviembre de 2025 lanzó una columna de ceniza de 4,4 km de altura y expulsó rocas a casi 1,2 km del cráter. En mayo de 2025, varias erupciones menores interrumpieron el tráfico aéreo local.

En agosto de 2013, el volcán produjo la columna de ceniza más alta registrada desde 2006, que se elevó 5 km y sumió en la oscuridad a partes de la ciudad de Kagoshima.

En 2015, la agencia meteorológica emitió una alerta de nivel 4, advirtiendo que una erupción importante podría ser inminente.

Algunos científicos de la Universidad de Bristol y del Centro de Investigación Volcánica de Sakurajima afirmaron en 2016 que el volcán podría tener una erupción importante en un plazo de 30 años. Desde entonces, se produjeron varias erupciones de gran magnitud.

Sakurajima se encuentra dentro de la caldera de Aira, una depresión de 25 km de ancho en la bahía de Kagoshima que se formó hace unos 28.000 años cuando una enorme erupción expulsó varios cientos de kilómetros cúbicos de ceniza y piedra pómez, lo que provocó el colapso de la cámara magmática subyacente.

El volcán está situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico de Japón, una zona sísmicamente activa formada por volcanes y fallas geológicas que rodea gran parte del océano Pacífico y que es responsable de la mayoría de las erupciones volcánicas y terremotos del mundo.

Traducción de Olivia Gorsin