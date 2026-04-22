Mercados asiáticos se comportan mixtos tras alza en Wall Street por esperanzas de diálogo EEUU-Irán

Los precios de las acciones mostraban un comportamiento mixto en Asia el miércoles, reflejando un repunte en Wall Street mientras los precios del petróleo se relajaban ante la esperanza de que Estados Unidos e Irán reanuden las conversaciones para poner fin a su guerra.

El precio del crudo Brent bajaba 0,2%, pero se mantenía por encima de los 98 dólares por barril. El crudo de referencia en Estados Unidos caía 0,4% hasta 89,29 dólares por barril.

Los precios más bajos del petróleo ayudan a reducir los costos para todo tipo de empresas. El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que prorrogaría el alto el fuego con Irán a petición de Pakistán mientras esperaba una “propuesta unificada” de Teherán. Las fuerzas armadas de Estados Unidos mantenían su bloqueo de los puertos iraníes.

El índice Nikkei 225 de Japón subía 0,5% hasta 59.653,56, y el Kospi de Corea del Sur retrocedía 0,2% y se ubicaba en 6.374,46.

El S&P/ASX 200 de Australia caía 0,9% para situarse en 8.866,20.

El Hang Seng de Hong Kong perdía 1,3% y el Composite de Shanghái ganaba 0,1%.

En Taiwán, el Taiex subía 1,1%.

Las acciones en Estados Unidos subieron el martes por señales de que diplomáticos estaban trabajando por canales indirectos para organizar una nueva ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

En Wall Street, el S&P 500 sumó 1,2% y cerró en 6.967,38. El promedio industrial Dow Jones avanzó 0,7% y se ubicó en 48.535,99, mientras que el compuesto Nasdaq ganó 2% y se situó en 23.639,08.

___

El periodista de The Associated Press Stan Choe en Nueva York contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa