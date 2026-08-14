Derrumbe en túnel de un proyecto hidroeléctrico mata a al menos 7 en India

Un túnel en construcción en un proyecto hidroeléctrico en el estado montañoso de Uttarakhand, en el norte de India, se derrumbó durante la noche y dejó al menos siete trabajadores muertos, dijeron las autoridades el viernes.

Se inició una operación de rescate después de que una repentina avalancha de agua y escombros entrara en el túnel de la central hidroeléctrica Vishnugad-Pipalkoti, en el distrito de Chamoli, a última hora de la noche del jueves, explicó el máximo responsable del distrito, Gaurav Kumar.

De las 22 personas que estaban trabajando en el túnel en el momento del incidente, 12 fueron rescatas con vida y otras tres continúan desaparecidas, dijo a reporteros el ministro principal del estado de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami.

Los equipos de rescate de la Fuerza Nacional y Estatal de Respuesta a Desastres, de la policía fronteriza indo-tibetana y de los bomberos luchan contra el aumento del nivel del agua y los escombros mientras buscan a los demás trabajadores, de acuerdo con funcionarios.

"Cuando nuestro equipo llegó al lugar y comenzó la operación, había mucha agua dentro del túnel y también se filtraba agua por los lados. Desde entonces, el nivel ha aumentado considerablemente”, manifestó Amrit Lal Meena, comandante del equipo de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres.

Los accidentes en obras son habituales en India, donde el rápido crecimiento de la infraestructura a menudo choca con una geología frágil, fallas en la construcción, el clima extremo y las normas de seguridad.

En la región del Himalaya, la fragilidad de las montañas, la actividad sísmica y las condiciones subterráneas impredecibles hacen que los proyectos de túneles sean especialmente arriesgados. Una explosión dentro de una mina de carbón en el vecino estado de Meghalaya mató en febrero al menos a 18 trabajadores. En 2023, una sección de un túnel en el norte del estado de Uttarakhand se derrumbó y dejó atrapados a 41 trabajadores durante 17 días antes de que fueran rescatados.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.