Fuertes réplicas sacuden Indonesia: las muertes por el terremoto ascienden a 68 mientras comunidades esperan ayuda

El número de muertos por el terremoto del sábado en Indonesia aumentó a al menos 68, mientras que las fuertes réplicas continúan sembrando el miedo en las comunidades de la isla de Flores, donde miles de personas aún esperan ayuda.

El lunes, el Centro de Investigación de Geociencias GFZ de Alemania registró un temblor de magnitud 5,9 a una profundidad de unos 10 km, aunque no hubo informes inmediatos de más víctimas.

La agencia ha registrado al menos 995 réplicas desde el sábado, 46 de las cuales fueron lo suficientemente fuertes como para que los residentes las percibieran. La más fuerte antes de la del lunes alcanzó una magnitud de 6,2.

Si bien Indonesia conmemoró el lunes su 81º Día de la Independencia, los habitantes de Flores pasaron el festivo de luto buscando a sus familiares y esperando la llegada de suministros.

El presidente Prabowo Subianto pidió a la nación que rezara por las personas afectadas por el desastre en Nusa Tenggara Oriental y otras partes del país, además de encabezar un minuto de silencio a nivel nacional en honor a los héroes de la independencia de Indonesia.

El gobernador de la provincia declaró el domingo el estado de emergencia por 14 días; el número de muertos por el terremoto sigue aumentando a medida que los equipos de rescate trabajan entre los escombros. Las autoridades prevén que la cifra siga creciendo a medida que lleguen a más aldeas aisladas por los deslizamientos de tierra. La mayoría de las muertes se registraron en los distritos de Sikka, Manggarai y Manggarai Oriental.

El terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la zona el sábado por la mañana tuvo su epicentro a unos 68 km al noroeste de Ende, una localidad de la costa sur de Flores, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Flores se encuentra en Nusa Tenggara Oriental, una provincia de islas dispersas en el extremo oriental del archipiélago indonesio.

Según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, al menos 200 personas resultaron heridas y más de 2.000 viviendas sufrieron daños en la provincia de Nusa Tenggara Oriental; casi 250 de ellas quedaron destruidas solo en Flores. Alrededor de 5.000 personas se encuentran en refugios temporales.

Los habitantes del pueblo descansan en una tienda de campaña en un campo abierto en Marapokot, Nagekeo, Nusa Tenggara Oriental ( AFP/Getty )

Miles de personas más pasaron la noche del domingo bajo lonas junto a sus casas derrumbadas, en lugar de arriesgarse a entrar en sus viviendas.

Se han desplegado más de 3.500 militares y policías, y se han enviado 275 toneladas de ayuda a la zona del desastre, pero la orografía ha ralentizado las entregas a las comunidades más afectadas.

“Seguimos recabando informes sobre daños y víctimas, pero hay interrupciones en las comunicaciones”, declaró el jefe de policía de Nusa Tenggara Oriental, Rudi Darmoko, quien describió graves daños estructurales y edificios derrumbados, mientras que los cortes de electricidad dificultan las comunicaciones.

Los deslizamientos de tierra han bloqueado tramos de la carretera Trans-Flores en la regencia de Ende, la vía que recorre unos 700 kilómetros a través de la isla desde Labuan Bajo hasta Larantuka. Los equipos de rescate advirtieron que el número de víctimas mortales podría aumentar, ya que varias aldeas de seis regencias quedaron sepultadas o aisladas, y la agencia de gestión de desastres envió un helicóptero para transportar suministros y apoyar posibles evacuaciones.

“Mi casa ahora no es más que escombros”, declaró a la Associated Press Rasyid Jafar, un comerciante de ropa de la aldea de Reo, la zona más afectada de la regencia de Manggarai. Y manifestó: “Necesitamos urgentemente alimentos, medicinas y agua potable”.

Los supervivientes afirman que lo que ha llegado no es suficiente para subsistir. “No nos queda nada. ¿Por qué no hay un comedor comunitario?”, planteó Mariana Tewu, otra habitante de la aldea Reo, a la agencia de noticias.

La televisión local mostró que los hospitales tomaron la medida de precaución de evacuar a los pacientes en camillas, mientras el personal trasladaba camas y bombonas de oxígeno al exterior y habilitaba zonas de tratamiento temporales.

El terremoto del sábado provocó una alerta de tsunami y obligó a los residentes de la costa a evacuar a zonas más elevadas, antes de que se levantara la alerta al no detectarse cambios significativos en el nivel del mar. Flores fue azotada por un tsunami tras un terremoto en 1992 que causó la muerte de unas 2.500 personas.

Indonesia se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la zona de actividad sísmica que rodea los océanos, y registra frecuentes terremotos y erupciones volcánicas. Un terremoto en Sulawesi en 2018 causó la muerte de más de 4400 personas, y el sismo de magnitud 9,1 frente a las costas de Sumatra en 2004 provocó un tsunami que causó la muerte de aproximadamente 230.000 personas en una docena de países.