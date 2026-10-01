Una corte de Tokio otorga protección legal a las voces humanas en un caso de clonación con IA

Un tribunal de Tokio ha otorgado protección legal a la voz humana en un caso histórico en el que un popular actor japonés de doblaje de anime exigió que TikTok cerrara una cuenta por el uso no autorizado de un clon de inteligencia artificial de su característico barítono.

El Tribunal de Distrito de Tokio reconoció por primera vez en Japón el derecho a la propia voz en su decisión emitida el miércoles. El fallo fue una buena noticia para muchos actores de doblaje de anime, en un momento en que están cada vez más preocupados por el uso en redes sociales de versiones de sus voces generadas por IA.

El demandante, Kenjiro Tsuda, es un actor conocido sobre todo por su voz profunda y que interpreta a personajes protagonistas como Kento Nanami en “Jujutsu Kaisen”, una popular serie de anime.

En su demanda, Tsuda sostuvo que el operador anónimo de la cuenta de TikTok “Nanami” obtuvo ganancias de manera indebida al atraer espectadores con su voz como narración en más de 180 videos sobre leyendas urbanas y fenómenos paranormales, y pidió que se eliminara el material.

La jueza presidenta Aya Takahashi afirmó: “La voz humana es simbólica de la personalidad individual, al igual que el retrato de una persona”, según un documento judicial visto por The Associated Press.

Takahashi señaló que es apropiado considerar el uso no autorizado, con una intención evidente de aprovechar el atractivo comercial de la voz de Tsuda, como “una vulneración de los derechos de publicidad”.

Hasta noviembre de 2025, la cuenta tenía más de 200.000 suscriptores, y los espectadores a menudo señalaban las similitudes entre la voz del narrador y la de Tsuda.

El demandado argumentó que los videos utilizaban una voz generada por IA que sonaba como la de Tsuda, pero que no era la suya, y que los videos no dañaban la reputación del actor como actor de doblaje.

El fallo desestimó la petición de Tsuda de que se eliminaran todos los videos que usaban su voz, porque la cuenta ya había sido cerrada.

La decisión del miércoles llega en un momento de creciente preocupación entre los actores de doblaje japoneses por la clonación mediante IA de sus voces características en el anime.

En 2024, OpenAI anunció planes para detener el uso de una de sus voces de ChatGPT después de que la actriz de “Her” Scarlett Johansson dijera que sonaba “inquietantemente similar” a la suya.

El año pasado, los actores Michael Caine y Matthew McConaughey, ganadores del Oscar, llegaron a acuerdos con la empresa de clonación de voz ElevenLabs para permitir que su tecnología de IA replicara sus voces.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.