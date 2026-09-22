El Niño amenaza a Asia con sequías y podría subir los precios de los alimentos en todo el mundo

Todas las señales apuntan a un fenómeno de El Niño que batirá récords este año, lo que, según expertos, podría provocar una grave sequía en Asia y otros fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, amenazando la seguridad alimentaria de millones de personas.

El Niño forma parte de un ciclo climático natural de calentamiento de las temperaturas oceánicas, pero se espera que el de este año alcance nuevos extremos de sequía, olas de calor, inundaciones y otras alteraciones relacionadas con el clima en Sudamérica, África y Asia.

El Sudeste Asiático es una de las regiones más vulnerables del mundo al clima. Ya está afectado por una crisis energética desencadenada por la guerra en Irán. El Niño está avivando incendios forestales en tierras agrícolas, agotando los suministros de agua de grandes ciudades y perjudicando las capturas de pescado en la región.

Los gobiernos asiáticos, que han recurrido a sus reservas financieras para mitigar los efectos indirectos de la guerra —como el aumento de los costos de la energía y la escasez de suministros de fertilizantes— tienen menos capacidad para hacer frente al El Niño que se intensifica este año, que se espera alcance su apogeo para diciembre.

El fenómeno podría amplificar otras crisis en el sudeste asiático, según Paul Teng, del Instituto ISEAS-Yusof Ishak de Singapur. “El Niño sólo está agravando todos los demás problemas que vemos”, señaló.

El Niño extremo puede amenazar la seguridad alimentaria mundial

Durante los años de El Niño, las temperaturas de la superficie del mar en el océano Pacífico son más cálidas de lo habitual. Esto ocurre cada pocos años y a menudo altera los patrones meteorológicos globales.

Este año, los mares ya están más calientes que el promedio y los océanos del mundo alcanzaron nuevos récords de temperatura en agosto a medida que el clima se calienta, señaló Kareff Rafisura, jefa de la División de Reducción del Riesgo de Desastres de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico.

Este El Niño en intensificación podría ser el “más fuerte que se recuerde”, según el servicio nacional de meteorología y clima del Reino Unido. De forma similar, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos indicó que hay un 69% de probabilidad de que este sea el El Niño más fuerte registrado desde que comenzaron los registros en 1950.

El impacto de El Niño se sentirá de manera distinta según la región, pero se espera que ponga en riesgo la seguridad alimentaria en todo el mundo. Podría empujar al menos a 49 millones de personas más a una inseguridad alimentaria aguda para finales de 2027, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

El problema será más grave en partes de Centroamérica y el sur de África, con efectos significativos también previstos en el este de África y el sur y sudeste de Asia, advirtió la agencia alimentaria.

El Niño ya está golpeando partes de Asia

En el sudeste asiático, los incendios forestales están arrasando bosques y turberas en Indonesia, levantando columnas de neblina tóxica. El nivel de agua de un importante embalse que abastece a la bulliciosa capital, Yakarta —la metrópolis más grande del mundo— está bajando centímetro a centímetro.

A medida que el lago se seca, han emergido las ruinas de una de 11 aldeas que habían quedado inundadas por el embalse, mientras crece la alarma por la necesidad de fuentes alternativas de agua para la ciudad de 42 millones de habitantes.

“Hubiera preferido no mudarme. Aquí había muchas oportunidades para ganarse la vida”, comentó Hussen, que sólo usa un nombre, mientras transportaba a personas a través del embalse en retroceso.

Esto es sólo el comienzo, afirmó Erma Yulihastin, del Centro de Investigación sobre Clima y Atmósfera de Indonesia, quien advirtió que El Niño apenas ha iniciado su “superfase”.

Los caladeros del sudeste asiático se preparan para la sequía

Menos lluvias y temperaturas más altas están presionando a los caladeros de pesca del sudeste asiático, una fuente esencial de proteína.

Es un problema apremiante a lo largo del Mekong, una cuenca fluvial que atraviesa seis naciones y está siendo alterada por la minería y la construcción de represas hidroeléctricas.

"Es un golpe tras otro. Si el río no tiene un respiro, llegaremos a un punto en el que ya no podrá sostener a la gente como siempre lo ha hecho”, dijo Zeb Hogan, de la Universidad de Nevada, Reno, quien dirige el proyecto de investigación y conservación Wonders of the Mekong.

Los caudales más bajos son especialmente duros para las comunidades a lo largo del Mekong que dependen de niveles de agua previsibles para la pesca y la agricultura, indicó Kongmeng Ly, de la Comisión del Río Mekong, un grupo intergubernamental de Camboya, Laos, Tailandia y Vietnam.

Los suministros de arroz y aceite de palma están en riesgo

La temporada de lluvias del sudeste asiático suele ir de junio a octubre, cuando las precipitaciones normalmente reponen los embalses, refrescan ciudades sobrecalentadas y suministran agua para el riego antes de la siguiente temporada de siembra.

La sequía podría obligar a los agricultores a retrasar la siembra, reducir la superficie cultivada o cambiar completamente de cultivo, dijo Rafisura, de la ONU. “La agricultura está definitivamente en la primera línea”, afirmó.

Los recortes en cultivos básicos como el arroz y el aceite de palma pueden tener impactos globales. Los tres principales exportadores mundiales de arroz —India, Vietnam y Tailandia— están entre las naciones con más probabilidades de verse duramente afectadas por El Niño este año.

Al norte de la capital tailandesa, Bangkok, los arroceros como Boonmark Marksuuk, de 55 años, ya enfrentan decisiones difíciles. Además del combustible y los fertilizantes más caros por la guerra, pasa la mayor parte de sus días bombeando agua a sus arrozales porque ya no confía en la lluvia.

El Niño también se cierne sobre Indonesia y Malasia, proveedores de alrededor del 85% del aceite de palma del mundo, que se usa en todo, desde galletas y lápiz labial hasta pasta de dientes y detergente para la ropa.

El primer ministro de Malasia ha ordenado a su Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria que encuentre maneras de mitigar el impacto de El Niño, que se prevé golpee con más fuerza a Malasia en noviembre.

En Indonesia, los agricultores dependen de la lluvia para disolver los fertilizantes en el suelo y evitar quemar las plantas, explicó Eddy Martono, presidente de la Asociación Indonesia de Aceite de Palma.

“Si no llueve, todos definitivamente dejarán de fertilizar”, lo que perjudicará la producción nacional, sostuvo.

Aunque el impacto económico total de un El Niño extremo es difícil de calcular, las pérdidas de eventos pasados han alcanzado billones de dólares, según Global Investment Research de HSBC, que advierte que las cifras podrían ser aún mayores esta vez.

Analistas del banco de inversión Goldman Sachs estiman que este El Niño podría elevar los precios mundiales de las materias primas alimentarias en más de un 15%.

“Lo que ocurra con la agricultura realmente determina si la gente se mantiene por debajo o apenas por encima de la línea de pobreza”, dijo Rafisura. “Volviendo al sudeste asiático, lo que ocurra aquí, el grado en que los países puedan proteger los niveles de producción, tendrá impactos globales”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.