Un terremoto de magnitud 7,7 sacude el mar frente a Indonesia; hay 2 muertos y daños

Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió el mar frente a la costa de Indonesia el sábado en la madrugada, dañando edificios y viviendas, dejando al menos dos muertos y generando pánico en una región propensa a sismos mortales.

Las autoridades emitieron una alerta de tsunami, pero posteriormente la cancelaron cuando la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia indicó que el monitoreo no mostró cambios significativos en el nivel del mar que representaran una amenaza para las comunidades costeras.

El sismo golpeó la región de Flores a una profundidad de 10 kilómetros (6,22 millas), a las 5:58 de la mañana, hora local, agregó el servicio geológico. Su epicentro se ubicó a 68 kilómetros (42 millas) al norte-noroeste de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental. Al terremoto inicial le siguieron varias réplicas.

Informes preliminares de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Maumere indicaron que al menos dos residentes murieron y otros dos resultaron heridos, y hay graves daños y edificios desplomados, según la agencia de gestión de desastres de Indonesia.

Imágenes en la televisión local mostraron a pacientes en varios hospitales mientras eran evacuados de los edificios, una medida de precaución tras el sismo. El personal sanitario trasladó equipos al exterior, incluidas camas, soportes para sueros y cilindros de oxígeno, y habilitó áreas temporales de tratamiento para adaptarse a las condiciones de emergencia.

El terremoto se sintió en la isla de Flores

El sismo se sintió en gran parte de la isla de Flores. Los primeros informes indicaron que hubo daños considerables.

Yohanna Embu, residente de Sikka, una regencia en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, dijo que varias construcciones resultaron dañadas por las sacudidas, y que personas presas del pánico corrieron hacia zonas más altas.

“Muchas construcciones aquí resultaron dañadas... Vi que la sala de espera en la terminal portuaria de Pelni en Maumere se había derrumbado”, narró.

Estudiantes del Seminario Mayor de San Pedro en Sikka, que asistían a la misa matutina, huyeron presas del pánico cuando el techo de un salón de actos se derrumbó, dijo el padre Guidelbertus Tanga, rector del seminario, conocido localmente como el Seminario Ritapiret en la isla de Flores, en la que predomina el catolicismo.

“Nuetros estudiantes y monjas salieron corriendo presas del pánico bajo un techo que se derrumbaba”, explicó Tanga. “Al menos un sacerdote se fracturó una pierna después de saltar desde el segundo piso de una construcción durante el sismo”.

En un principio, las autoridades indonesias emitieron una alerta de tsunami para parte de las provincias de Nusa Tenggara Oriental, Nusa Tenggara Occidental, Célebes del Sur y Célebes Sudoriental, e instaron a los residentes a mantenerse alejados de las playas y las riberas de los ríos, y a los residentes en la costa a trasladarse a zonas más altas. La agencia ubicó el sismo submarino poco profundo cerca de la isla de Flores.

Indonesia es propensa a los terremotos

Indonesia, un vasto archipiélago de más de 17.000 islas, es propensa a los terremotos y a la actividad volcánica debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego, un arco de volcanes y fallas tectónicas en la cuenca del Pacífico.

En diciembre de 1992, un potente terremoto provocó un tsunami que dejó unos 2.500 muertos en la isla de Flores, parte de un archipiélago en la mitad oriental de Indonesia.

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Los periodistas de The Associated Press Niniek Karmini y Edna Tarigan en Yakarta contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.