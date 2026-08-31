Volcán Sinabung, en Indonesia, dispara ceniza a 3,5 km de altura tras fuerte erupción

El monte Sinabung, en Indonesia, entró en erupción el lunes, enviando una densa columna de ceniza volcánica a unos 3,5 km de altura, lo que llevó a las autoridades del país a advertir a los residentes y turistas que se mantuvieran alejados.

El estratovolcán, ubicado en el monte del mismo nombre en la regencia de Karo, en el norte de la isla de Sumatra, comenzó a erupcionar a las 10:17 a. m. hora local, según informó Lana Saria, directora de la agencia geológica nacional, quien agregó que “la columna de ceniza era negra y espesa, y se inclinaba hacia el este y el sureste”.

“Esta erupción quedó registrada en un sismograma con una amplitud máxima de 120 mm y una duración temporal de aproximadamente una hora, un minuto y 48 segundos”, detalló.

La agencia geológica instó a la población a evitar actividades en las aldeas designadas para reubicación y les advirtió sobre el peligro de ingresar a la zona de riesgo del volcán. Las autoridades habían prohibido previamente toda actividad en un radio de 3 km de la cima y en un sector de 4,5 km que se extiende hacia el sureste.

En esta fotografía difundida por la Agencia Geológica (Badan Geologi) del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, el monte Sinabung expulsa material volcánico a la atmósfera durante una erupción en Karo, Sumatra del Norte, el lunes 31 de agosto de 2026 ( AP )

Se recomendó a las personas que vivían cerca de los ríos que nacen en el monte Sinabung que permanecieran alertas ante la posibilidad de flujos de lava fría, que se producen cuando las fuertes lluvias arrastran material volcánico río abajo.

Asimismo, se solicitó al Gobierno de la regencia de Karo que mantuviera una estrecha coordinación con el puesto de observación del monte Sinabung y el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos, mientras los funcionarios federales y regionales seguían supervisando la evolución del volcán.

El volcán, que se eleva 2.460 m sobre la meseta de Karo, en el norte de Sumatra, se consideró inactivo durante siglos antes de su repentina erupción en 2010.

Posteriormente entró en un período prolongado de actividad, con importantes erupciones en 2013 y 2014, y una erupción mortal en mayo de 2016 que causó la muerte de al menos siete personas.

El Centro de Vulcanología había señalado anteriormente que la actividad sísmica en Sinabung se estaba intensificando, con un marcado aumento de los terremotos volcánicos profundos y las señales de emisión registradas entre el 1° y el 12 de agosto.

De acuerdo con los informes, los científicos también detectaron varios terremotos híbridos y de baja frecuencia durante este período.

Conforme avanzaba el día, las emisiones del volcán se hicieron más densas y adquirieron un color blanco grisáceo, alcanzando una altura de hasta 1 km por encima de la cima.

Traducción de Sara Pignatiello