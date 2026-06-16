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Sismo de magnitud 6,7 sacude parte de Indonesia

INDONESIA-SISMO
INDONESIA-SISMO (AP)

Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió parte de Indonesia el martes y le siguieron fuertes réplicas.

El temblor inicial provocó fuertes sacudidas que duraron más de un minuto en Palu, una ciudad de unos 400.000 habitantes y la capital de la provincia de Célebes Central.

Se reportaron daños dispersos. Los hospitales evacuaron a pacientes, algunos con sueros intravenosos, al exterior como medida de seguridad.

El sismo tuvo su epicentro a 46 kilómetros (29 millas) al este-sureste de Palu, la capital de la provincia de Célebes Central. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que se ubicó a una profundidad de unos 10 kilómetros (6 millas). Las réplicas más fuertes registraron magnitudes de 5,2, 5,0 y 4,9.

Indonesia está atravesada por varias fallas sísmicas, y los terremotos y la actividad volcánica son usuales.

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En enero de 2021, un terremoto de magnitud 6,2 cerca de la ciudad de Mamuju, en la isla de Célebes, dejó al menos 100 muertos, y miles de personas durmieron al aire libre durante días por temor a las réplicas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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