Premio asiático va a diplomático de Singapur, activista de Myanmar y cooperante bangladesí

Un abogado y diplomático singapurense que encabezó una conferencia internacional que adoptó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un activista de Myanmar cuyo grupo documenta violaciones de derechos humanos y una exmaestra bangladesí que ha ayudado a proporcionar asistencia a los más pobres de su país fueron nombrados el lunes como los ganadores de los Premios Ramon Magsaysay de este año.

Considerados la versión asiática del Premio Nobel y bautizados en honor de un popular presidente filipino que murió en un accidente aéreo en 1957, los premios reconocen la “grandeza de espíritu” mediante el servicio desinteresado a personas de toda Asia.

Los ganadores del premio, otorgado por primera vez en 1958, serán reconocidos en el Teatro Metropolitano de Manila el 15 de noviembre con una medalla, un certificado con inscripción y un premio en efectivo cuyo monto no fue revelado.

Abogado singapurense lideró la adopción de tratado sobre los océanos

El abogado y diplomático singapurense Tommy Koh, de 88 años, fue reconocido por promover el diálogo internacional y el Estado de derecho. Es más conocido por presidir una conferencia de la ONU de más de 150 países, que adoptó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1982.

“De enorme importancia para los países marítimos, esta ‘constitución de los océanos’ definió las aguas territoriales y los derechos económicos de los países sobre sus aguas costeras y ofrece mecanismos para resolver disputas”, señaló el organismo de los premios.

La convención de la ONU fue la base principal de un fallo de 2016 de un panel arbitral en La Haya que invalidó las amplias reclamaciones de China en el mar de China Meridional. Beijing, sin embargo, se negó a participar en el arbitraje iniciado por Filipinas en 2013, rechazó la decisión y continúa desafiándola.

China, Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán han estado atrapados durante décadas en tensos enfrentamientos territoriales en las aguas en disputa.

“Gracias a su fe inquebrantable en el diálogo, el Estado de derecho y la cooperación internacional, ha contribuido a hacer posible la coexistencia pacífica en un mundo de poder desigual”, indicó el organismo de los premios.

Activista de Myanmar puso en juego su libertad por la democracia

Bo Kyi, el ganador de 61 años de Myanmar, ha sido arrestado dos veces en el pasado y pasó siete años en prisión por una vida dedicada a la defensa de la democracia y a la resistencia contra las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército de Myanmar.

Ha exigido la liberación de todos los presos políticos en su país, incluida la exlíder Aung San Suu Kyi, y ayudó a recaudar fondos para apoyar a los detenidos y a sus familias, informó el organismo de los premios.

Bo Kyi y otros ex presos políticos organizaron en marzo de 2000 la Asociación de Asistencia para los Prisioneros Políticos, que “se ha dedicado a documentar el encarcelamiento político, apoyar a los detenidos y a sus familias y garantizar la visibilidad continua de los presos políticos de la junta en Myanmar y en todo el mundo”, señaló el organismo de los premios.

Maestra de Bangladesh llevó compasión a los pobres

Runa Khan, de 67 años, de Bangladesh, ganó el premio por “su profunda empatía por los más pobres entre los pobres de su país”.

Proveniente de una familia acomodada, primero trabajó como maestra de niños pobres en 1979. Khan estableció en 2002 una organización llamada “Friendship Bangladesh” que ayudó a los más indigentes a “afrontar el cambio climático, educar a sus hijos, empoderar a las mujeres, crear oportunidades de sustento y llevar justicia social a los excluidos”, según el organismo de los premios.

El grupo de Khan emplea ahora a más de 7.500 personas, con siete barcos hospital y dos hospitales en tierra, además de 550 clínicas móviles, indicó.

“En sus manos, el privilegio no se convirtió en un derecho, sino en una responsabilidad; no en un legado familiar que proteger, sino en un regalo para compartir, para que otros también puedan tener la oportunidad de vivir con esperanza, oportunidades y dignidad”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.