EEUU prohíbe acceso de algunos periodistas a reunión del G20

Estados Unidos le ha prohibido a ciertos periodistas cubrir la reunión del G20 que se realizará esta semana en Carolina del Norte, el ejemplo más reciente de cómo el gobierno del presidente Donald Trump ha restringido el acceso de la prensa.

Reporteros individuales del New York Times, el Wall Street Journal y Bloomberg News fueron rechazados para la reunión de ministros de finanzas del Grupo de los 20 en Asheville, Carolina del Norte, reportó el New York Times.

La decisión provino del Departamento del Tesoro, que no ha dado explicaciones. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró a The Associated Press en una entrevista el domingo que “no tiene nada que ver con el punto de vista”.

Entre los reporteros a quienes se les negó el acceso está Alan Rappeport, del New York Times, quien ha cubierto este tipo de reuniones y al Departamento del Tesoro desde 2017. Sin embargo, otro reportero del Times, el jefe de la oficina en Berlín, Jim Tankersley, sí tiene permitido asistir.

El Times señaló en un comunicado que negar a periodistas estadounidenses el acceso a un evento en Estados Unidos “no es solo otro inquietante esfuerzo del gobierno por socavar el periodismo independiente, sino un intento descarado de eludir el escrutinio público”.

“Con la guerra en Irán, las sanciones, los mercados de bonos y la inflación en la agenda de los ministros de Finanzas del G20, lo que está en juego en esta reunión es significativo para la economía mundial y para el pueblo estadounidense”, dijo el Times. “Excluir a reporteros específicos y a organizaciones informativas enteras es un perjuicio para el público y un ataque a las libertades de prensa que condenamos enérgicamente”.

Bloomberg News, en una nota publicada la noche del domingo, indicó que “numerosos” periodistas de la agencia, incluidos algunos con base en Europa y Asia, vieron rechazadas sus solicitudes de acreditación. Señaló que negar a la agencia el acceso a la reunión “socava la libertad de prensa y la rendición de cuentas pública”.

El Wall Street Journal declinó hacer comentarios.

Bessent es el anfitrión de la reunión del G20, que se celebra de sábado a martes. Incluye a ministros de finanzas, gobernadores de bancos centrales y altos funcionarios de las principales economías del mundo. La cumbre del G20 de este año se realizará en diciembre en el club de golf de Trump en Doral, Florida.

Las tensiones han ido en aumento entre los medios de comunicación norteamericanos y el segundo gobierno de Trump, y se han manifestado tanto en el ámbito público como en los tribunales.

Por ejemplo, el Departamento de Defensa declaró a principios de este año que su oficina de prensa se había convertido en un espacio clasificado inaccesible para los periodistas. La expulsión se produjo después de que el Pentágono exigiera que los reporteros aceptaran restricciones sobre su trabajo, lo que llevó a la mayoría de los medios a abandonar el edificio el otoño pasado.

The Associated Press también ha demandado a Trump por el acceso al grupo de prensa de la Casa Blanca. El acceso de la organización informativa se vio limitado por mantener el nombre “Golfo de México” después de que el gobierno ordenara rebautizarlo como “Golfo de Estados Unidos”.

_________________________________

La corresponsal Fatima Hussein contribuyó desde Asheville, Carolina del Norte.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.