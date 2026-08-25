Indonesios desafían el humo asfixiante para pedir lluvias mientras el país lucha contra incendios

Las autoridades de Sumatra Meridional, la provincia indonesia con el mayor número de focos de incendios forestales, recurrieron el martes a medidas espirituales, mientras enormes fuegos en regiones central y occidental arrasaban amplias zonas de bosque y turberas, creando una neblina asfixiante que cubrió algunas ciudades del país de mayoría musulmana más poblado del mundo.

La iniciativa de la oración se produce mientras la provincia enfrenta una larga sequía que ha elevado el riesgo de incendios en bosques y turberas.

Los datos satelitales más recientes del Ministerio de Medio Ambiente mostraron que Sumatra Meridional registró el mayor número de focos a nivel nacional, con 1.429, seguida de Kalimantan Occidental con 1.226 y Kalimantan Central con 811. De acuerdo con los datos del Ministerio de Silvicultura, solo en julio ardieron casi 940 kilómetros cuadrados (363 millas cuadradas), incluyendo más de 20 kilómetros cuadrados (8 millas cuadradas) en la provincia de Sumatra Meridional.

Unos 3.000 residentes se reunieron en Palembang, la capital de esa provincia, para realizar una oración islámica especial para pedir lluvias, conocida como “salat istisqa”. Rezaron hombro con hombro en el patio de la oficina del gobernador mientras el humo espeso envolvía carreteras, edificios e instalaciones públicas, reducía la visibilidad y obligaba a los automovilistas a conducir con las luces encendidas durante el día.

“Hemos hecho todo lo que podemos y trabajado estrechamente con todas las partes pertinentes", afirmó el gobernador, Herman Deru, antes de la oración. "Como personas de fe, también estamos rezando a Dios para que envíe lluvia y la vida pueda volver a la normalidad”.

Además, apuntó que la oración complementaría las medidas en curso para combatir los incendios y mitigar la sequía, y serviría como un momento de unidad para los residentes frente a los desafíos medioambientales que afronta la provincia.

Los servicios de emergencia han estado combatiendo contra los fuegos impulsados por un patrón de El Niño cada vez más intenso y una estación seca prolongada, lo que ha generado un humo denso que cruzó hacia Malasia y Brunéi, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres.

Indonesia intensificó las operaciones de modificación del clima para ayudar a los bomberos a luchar contra el fuego al inducir lluvias mediante la dispersión de partículas de sal en las nubes adecuadas, con 30 aeronaves para operaciones de siembra de nubes y lanzamiento de agua sobre Kalimantan, y otros 22 helicópteros en Sumatra.

La policía indonesia ha detenido a 72 personas sospechosas de iniciar algunos de los incendios en bosques y turberas, y cuatro empresas están bajo investigación por el supuesto uso del fuego para despejar terrenos a bajo costo.

Los propietarios de plantaciones y los agricultores tradicionales suelen prender incendios para despejar tierras para el cultivo, lo que genera una neblina peligrosa que reduce la visibilidad, interrumpe el transporte terrestre y aéreo y amenaza la salud pública.

Los incendios son un problema recurrente durante la estación seca en Indonesia, y la neblina que generan ha provocado quejas diplomáticas periódicas de países vecinos del sudeste asiático.

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La periodista de Associated Press Niniek Karmini, en Yakarta, Indonesia, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.