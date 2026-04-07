Hombres armados atacan edificio que alberga consulado israelí en Estambul

Tres asaltantes abrieron fuego contra la policía el martes ante un edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul, lo que desencadenó un tiroteo en el que murió un agresor, según las autoridades turcas. Los otros dos asaltantes fueron capturados con lesiones.

Dos agentes de policía sufrieron heridas leves en el enfrentamiento, dijo a los periodistas el gobernador de Estambul, Davut Gul. Los agresores portaban armas de cañón largo.

El ministro del Interior Mustafa Cifti escribió en X que los atacantes habían viajado a Estambul desde la ciudad de Izmit, a unos 100 kilómetros (60 millas) al este de Estambul, en un auto alquilado. Uno de los asaltantes estaba vinculado a un grupo que “se aprovecha de la religión”, señaló sin nombrar a la organización.

El grupo Estado Islámico ha llevado a cabo ataques mortales en Turquía en el pasado.

Los dos asaltantes heridos son hermanos, identificados como Onur C. y Enes C. El primero tiene antecedentes penales relacionados con drogas. Ambos están siendo interrogados, según el Ministerio del Interior.

Un video del ataque mostraba a un asaltante que llevaba lo que parecía ser un rifle de asalto, con una mochila marrón, y que se escondía detrás de un autobús mientras intercambiaba disparos con la policía. Un agente de policía cayó al suelo, aparentemente tras haber recibido un disparo, y luego rodó para ponerse a cubierto detrás de un árbol.

Uno de los agentes resultó herido en la pierna mientras que el otro en la oreja, indicó el Ministerio del Interior.

El consulado está ubicado en un edificio de gran altura en Levent, uno de los principales distritos comerciales de la ciudad. Funcionarios dijeron que no hay diplomáticos israelíes presentes en las misiones israelíes en Turquía. Israel retiró a sus diplomáticos en medio de preocupaciones de seguridad y el deterioro de las relaciones con Turquía tras la guerra en Gaza.

El ministro de Justicia turco Akin Gurlek declaró que tres fiscales, incluido un fiscal jefe adjunto, han sido asignados para dirigir la investigación.

El embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, condenó el ataque y elogió a las autoridades turcas por “su respuesta rápida y decisiva”.

“Los ataques contra misiones diplomáticas son ataques contra el orden internacional — y un asalto a los principios que unen a las naciones”, escribió en X.

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Fraser reportó desde Ankara, Turquía.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.