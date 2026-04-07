Exsoldado australiano es acusado de cometer 5 asesinatos como crímenes de guerra en Afganistán

El veterano vivo más condecorado de Australia, Ben Roberts-Smith, enfrenta cargos por crímenes de guerra ante las acusaciones de que mató a cinco afganos desarmados mientras prestaba servicio en Afganistán entre 2009 y 2012, informaron la policía y los medios el martes.

La policía no ha confirmado el nombre del exsoldado de 47 años que fue detenido el martes. Pero los medios han informado ampliamente que se trata de Roberts-Smith, un excabo del Regimiento del Servicio Aéreo Especial que recibió tanto la Cruz Victoria como la Medalla al Valor por su servicio en Afganistán.

La policía lo acusó el martes de cinco cargos de asesinato como crimen de guerra. Permanecerá detenido durante la noche y comparecerá por primera vez ante un tribunal el miércoles, indicó un comunicado policial.

Es posible que solicite la libertad bajo fianza el miércoles.

Roberts-Smith es apenas el segundo veterano australiano de la campaña de Afganistán en ser acusado de un crimen de guerra.

El exsoldado del SAS Oliver Schulz, de 44 años, se ha declarado no culpable de un cargo de asesinato como crimen de guerra. Se le acusa de disparar tres veces en la cabeza al afgano Dad Mohammad en un campo de trigo de la provincia de Uruzgan en mayo de 2012.

El asesinato como crimen de guerra conlleva una posible condena de cadena perpetua. Es un delito federal en Australia, definido como el homicidio deliberado, en el contexto de un conflicto armado, de una persona que no participa activamente en las hostilidades, como civiles, prisioneros de guerra o soldados heridos.

La policía detuvo a Roberts-Smith en el Aeropuerto de Sydney el martes después de que llegara en un vuelo desde Brisbane, informó la comisaria de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett.

“Se alegará que las víctimas no estaban participando en hostilidades en el momento de su presunto asesinato en Afganistán", declaró Barrett a los periodistas. "Se alegará que las víctimas estaban detenidas, desarmadas y bajo el control de miembros de la ADF cuando fueron asesinadas”, en referencia a la Fuerza de Defensa Australiana.

“Se alegará que las víctimas fueron abatidas a tiros por el acusado o por miembros subordinados de la ADF en presencia del acusado y actuando bajo sus órdenes”, añadió la comisaria.

Una corte civil ya consideró creíbles acusaciones similares contra Roberts-Smith en una demanda por difamación que él presentó después de que varios periódicos publicaran artículos en 2018 en los que lo acusaban de una serie de crímenes de guerra. En 2023, un juez federal rechazó las demandas de Roberts-Smith y dictaminó que probablemente mató ilegalmente a cuatro no combatientes en 2009 y 2012.

Sin embargo, aunque el tribunal civil concluyó que las acusaciones de crímenes de guerra estaban mayormente probadas según el criterio de la preponderancia de la evidencia, los nuevos cargos tendrían que demostrarse en un tribunal penal con un estándar más alto: más allá de toda duda razonable. El Tribunal Superior de Australia indicó en septiembre que no escucharía una apelación, poniendo fin a sus posibilidades de revocar el fallo.

Los cargos se presentaron tras la publicación de un reporte militar en 2020 que halló pruebas de que tropas de élite del SAS australiano y de regimientos de comandos mataron ilegalmente a 39 prisioneros afganos, campesinos y otros no combatientes.

Barrett señaló que pocos soldados estuvieron implicados en las nuevas acusaciones.

“La conducta presuntamente vinculada a estos cargos se limita a una sección muy pequeña de nuestra confiable y respetada ADF, que ayuda a mantener a salvo a este país”, afirmó Barrett.

“La inmensa mayoría de nuestra ADF enorgullece a nuestro país. Los cargos de hoy no representan a la mayoría de los miembros que sirven bajo nuestra bandera australiana con honor, con distinción y con los valores de una nación democrática”, añadió.

La Oficina del Investigador Especial se creó para trabajar con la policía en las acusaciones de crímenes de guerra. El director de investigaciones de la oficina, Ross Barnett, indicó que se habían investigado acusaciones de 53 crímenes de guerra y que 39 de esas investigaciones concluyeron sin cargos. Alrededor de 40.000 militares australianos sirvieron en Afganistán entre 2001 y 2021, de los cuales 41 murieron.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.