Malasia prepara devolución de 5.000 refugiados a Myanmar

Malasia ha comenzado a documentar y someter a controles a miles de ciudadanos de Myanmar detenidos como parte de un programa de repatriación acordado con ese país, informaron autoridades el jueves.

Myanmar se comprometió a aceptar hasta 5.000 de sus ciudadanos que actualmente viven en Malasia y a un número no especificado que se encuentra en Cox’s Bazar, una localidad del sureste de Bangladesh, declaró el ministro del Interior, Saifuddin Nasution.

Malasia ha identificado hasta 4.000 ciudadanos de Myanmar en sus 19 centros de detención, quienes serán trasladados a un único lugar con fines de control de seguridad y documentación, explicó.

“Sin duda alcanzaremos el objetivo de 5.000 personas una vez que este proceso se complete”, dijo Saifuddin a periodistas añadiendo que el Ministerio de Relaciones Exteriores se encargará de la siguiente etapa del proceso de repatriación con Myanmar.

El primer ministro Anwar Ibrahim había dicho el miércoles que quienes están siendo repatriados eran refugiados rohingya.

“La gente pregunta por qué no los enviamos simplemente de regreso. ¿Enviarlos a dónde? Myanmar se había negado a aceptarlos antes. Ahora, debido a nuestras buenas relaciones con Myanmar, han aceptado recibir de vuelta a 5.000 desde Malasia”, dijo Anwar según el New Straits Times.

Sin embargo, Saifuddin, quien no identificó explícitamente a esas 5.000 personas como rohingya, afirmó que solo se está repatriando a ciudadanos de Myanmar con estatus de refugiado.

No fue posible contactar a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para obtener comentarios.

Mohammed Mizanur Rahman, comisionado para refugiados, ayuda y repatriación en Cox’s Bazar, dijo por teléfono a The Associated Press que no tenía conocimiento de ninguna repatriación de rohingya desde Bangladesh.

En Naypidó, la capital de Myanmar, funcionarios también rechazaron informes de que el gobierno aceptaría a rohingya.

Han Win Aung, director general del departamento de la ASEAN en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Myanmar, señaló que el programa de repatriación se centra únicamente en ciudadanos de Myanmar verificados que actualmente están retenidos en centros de detención en Malasia.

Myanmar, anteriormente conocido como Birmania, no reconoce a los rohingya como una de las 135 minorías étnicas legales del país; en cambio, se refiere a ellos como bengalíes para insinuar que son originarios de Bangladesh y que se han asentado ilegalmente en Myanmar.

“Esto no se trata de traer de vuelta a bengalíes. Hay ciudadanos de Myanmar que están retenidos en centros de detención en Malasia por diversas razones", dijo Han Win Aung a la AP. "Ambas partes aún están en la etapa de coordinación para repatriar únicamente a aquellos cuya identidad como auténticos ciudadanos de Myanmar ha sido verificada”.

Indicó que el plan sigue a operaciones de repatriación anteriores en 2021 y 2022, cuando Myanmar recibió a más de 1.100 de sus nacionales varados en Malasia.

Han Win Aung dijo que el número de personas que serán repatriadas y el calendario para el traslado siguen en discusión.

Malasia alberga a unos 215.600 refugiados y solicitantes de asilo registrados ante la agencia de la ONU para los refugiados, incluidos unos 126.000 rohingya, que conforman una de las mayores comunidades de refugiados del sudeste asiático. Pese a acogerlos, Malasia no es parte de la Convención de la ONU sobre los Refugiados y trata a los refugiados como migrantes indocumentados.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Julhas Alam en Bangladesh y Grant Peck en Bangkok.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.