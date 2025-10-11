Imágenes tomadas con drones muestran magnitud de devastación en Gaza

Nuevas imágenes de drones muestran lo que queda de la Ciudad de Gaza después de dos años de guerra y mientras un alto el fuego se mantiene en su segundo día.

Las imágenes tomadas por The Associated Press el sábado muestran pocos edificios aún en pie en el barrio de Tal al-Hawa. El resto parece estar destrozado. Pilas de escombros se elevan muy por encima de los techos de los vehículos. Las carreteras están cubiertas de polvo de concreto.

Las imágenes también muestran pocas personas en movimiento. Caminan o conducen entre las ruinas mientras decenas de miles de palestinos se dirigen a lo que queda de sus hogares. La Ciudad de Gaza fue el foco de la ofensiva militar de Israel en las semanas previas al alto el fuego.

Algunos residentes que regresan indicaron a la AP que estaban sorprendidos por un nuevo nivel de destrucción.

"No esperábamos esta magnitud de destrucción", declaró uno de ellos, Farah Saleh.

"¿Eso es lo que queda de Gaza? Estamos regresando y no hay hogares ni refugio para nuestros hijos, y el invierno se acerca", expresó otra, Shreen Aboul Yakhni.

Su ropa y pertenencias eran puntos de color destacados en el paisaje destrozado.

Si el alto el fuego se mantiene, se comprenderá mejor el alcance de la devastación. Ya, el Centro de Satélites de las Naciones Unidas estimó que el 83% de todas las estructuras en la Ciudad de Gaza han sido destruidas o tenían algún daño a finales de septiembre. Ha dicho que alrededor del 78% de las estructuras en toda Gaza habían sido destruidas o habían sufrido daños para julio.

Las nuevas imágenes de drones ayudan a poner en perspectiva la escala de la reconstrucción. Se necesitarán limpiar unas 61 millones de toneladas de escombros en todo el territorio, el equivalente a 25 Torres Eiffel por volumen, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

La vegetación de Gaza, también, está en gran parte muerta. El PNUMA ha dicho que el 97% de los cultivos arbóreos, el 95% de los arbustos y el 82% de los cultivos anuales han desaparecido.

Reconstruir Gaza requerirá más de 50.000 millones de dólares, ha estimado el Banco Mundial. Los más de dos millones de palestinos del territorio esperan comenzar ahora, una manta o una viga a la vez.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.