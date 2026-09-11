Hong Kong condena a prisión a 3 organizadores de vigilia de Tiananmen por seguridad nacional

Tres activistas de Hong Kong que organizaron vigilias anuales en recuerdo de la represión de China en la plaza de Tiananmen en 1989 fueron condenados el viernes a entre unos 5 y 7 años de prisión, en un caso visto ampliamente como un barómetro del deterioro de las libertades de la ciudad mientras Beijing endurece su control sobre la disidencia.

Lee Cheuk-yan, Chow Hang-tung y Albert Ho habían sido declarados antes culpables de incitación a la subversión en virtud de una ley de seguridad nacional impuesta por China.

Lee recibió una pena de 7 años de prisión y Chow fue condenada a 7 años y 3 meses. Ambos se habían declarado inocentes. Ho recibió una condena menor, de 5 años y 2 meses, en parte porque se declaró culpable.

Los tres activistas fueron imputados en septiembre de 2021 y llevan años detenidos.

Hong Kong tuvo en otro tiempo una sociedad civil vibrante, marcada por protestas masivas y una prensa libre. Pero después de que un movimiento de protesta sacudiera la ciudad en 2019, las autoridades redujeron la capacidad de elección pública en los comicios y procesaron a dirigentes de medios de comunicación conocidos por sus reportajes críticos con el gobierno de la China continental. Muchos activistas destacados fueron encarcelados en virtud de la ley de seguridad, y decenas de grupos de la sociedad civil se disolvieron, incluida la alianza que organizaba las vigilias en recuerdo de Tiananmen.

Beijing afirma que la ley es necesaria para mantener la estabilidad.

Lee y Chow planean apelar

Tras conocerse la pena, Elizabeth Tang, esposa de Lee, dijo a reporteros que su pareja se había preparado para lo peor y se le veía sereno. Tang indicó que recurrirá la sentencia.

Tang sostuvo que en Hong Kong no hay libertad de expresión y que las condenas conmocionarían y enfurecerían a muchos. Señaló que millones de personas asistieron o apoyaron la vigilia con velas.

“La sentencia también es un castigo para muchas otras personas. Es muy difícil de aceptar”, manifestó.

Medina Chow Lau Wah-chun, la madre de Chow, bromeó con que tenía que dar las gracias a quienes procesaron a los acusados por ayudar a escribir en los registros judiciales la verdad sobre la represión de 1989 y lo ocurrido en Hong Kong en los últimos años.

“Hace muchos años, mi hija ya dijo que quiere tener un debate adecuado con ellos algún día”, expresó.

Lau Ka-yee, amiga de Chow, dijo que Chow también apelaría.

Chow, que se representó a sí misma, había dicho antes que el veredicto sugería que buscar la democracia es un delito y que ella no merecía pasar ni un solo día en prisión.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.