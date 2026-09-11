EEUU conmemora 25 años de los ataques del 11-S, "momentos que marcan un antes y un despúes"

Los estadounidenses conmemoran el 25 aniversario del 11 de septiembre, recordando la conmoción, a los fallecidos y las enormes consecuencias de los ataques de Al Qaeda contra símbolos del poder y la prosperidad de Estados Unidos.

El significativo aniversario del viernes incluirá rituales conmemorativos —ofrendas florales, banderas izadas, minutos de silencio, vigilias y lecturas de los nombres de las víctimas— y proyectos de voluntariado en recuerdo de un día que, según una nueva encuesta, cerca de la mitad de los adultos en Estados Unidos recuerdan como el acontecimiento más histórico de sus vidas.

Para otros, es una ocasión para la reflexión personal —y, en muchas escuelas, de enseñanza— sobre el ataque que se desarrolló en una sola mañana pero dejó casi 3.000 muertos y una estela de consecuencias que se prolongó durante décadas, desde el duelo personal hasta las guerras en lugares lejanos.

El agente de policía Casey Kloepfer planea pasar parte del viernes en la comisaría de Brooklyn donde su padre, el agente Ronald Kloepfer, se presentó a trabajar ese día antes de que lo llamaran al World Trade Center. No regresó a casa.

Casey Kloepfer tenía apenas 4 años, pero creció oyendo sobre la vocación de su padre por ayudar a la gente y por un trabajo que le permitía hacerlo. Se convirtió en agente en junio.

“Son pasos muy grandes que seguir, pero sin duda es algo que me tomo muy en serio y quiero seguir honrándolo y ser el mejor policía que pueda”, dijo por teléfono esta semana. Lleva el número de placa de su padre e incluso se ha unido al equipo de lacrosse del Departamento de Policía de Nueva York que él había fundado.

Trump asistirá al acto en el Pentágono

El 11 de septiembre de 2001, extremistas de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales y los estrellaron contra el World Trade Center de Nueva York, el Pentágono y un campo cerca de Shanksville, Pensilvania.

Los impactos derribaron las torres gemelas del World Trade Center —iconos del poder económico de Estados Unidos y dos de los edificios más altos del mundo— y abrieron un boquete en el Pentágono, la sede con aspecto de fortaleza del ejército de Estados Unidos cerca de Washington. Las autoridades concluyeron que el cuarto avión también se dirigía a la capital del país, pero cayó en Pensilvania después de que pasajeros y miembros de la tripulación irrumpieran en la cabina y se enfrentaran a los secuestradores.

“En el curso de la historia, hay unos pocos momentos que dividen el tiempo en, realmente, en el antes" y el después, afirmó el presidente, Donald Trump, en un acto conmemorativo del 11-S celebrado en Washington esta semana. El republicano, que estaba en su Nueva York natal el 11 de septiembre y a menudo ha contado sus recuerdos de ese día, tiene previsto asistir a la ceremonia de aniversario del Pentágono el viernes.

Se espera que el vicepresidente, JD Vance, asista al acto en el National Sept. 11 Memorial de Nueva York, mientras que otros funcionarios del gobierno estarán en el Flight 93 National Memorial en Pensilvania.

Las conmemoraciones previstas van mucho más allá de los lugares de los ataques, desde haces de luz proyectados desde el monte Washington, en Nueva Hampshire, hasta una subida de escaleras en el estadio de fútbol americano de la Universidad Estatal de Mississippi, pasando por una ceremonia en el memorial del 11 de septiembre de Honolulu.

En la zona cero, nuevo homenaje a quienes enfermaron

Tradicionalmente, no hay discursos políticos en el acto de Nueva York, donde familiares leen todos los nombres de las víctimas, intercalados con momentos de silencio en momentos clave de la cronología del ataque. Por primera vez, la ceremonia de este año añadirá un momento de silencio para honrar a quienes estuvieron expuestos a las nubes de polvo tóxico liberadas por el colapso de las torres gemelas en llamas y que, desde entonces, han muerto de cáncer y de otras enfermedades. No se sabe con certeza cuántas personas desarrollaron problemas de salud vinculados a ese polvo.

Es un recordatorio de cómo la larga sombra de los ataques ha alcanzado muchos rincones de la vida en Estados Unidos y más allá.

La guerra global contra el terrorismo encabezada por Estados Unidos incluyó las invasiones de Irak y Afganistán —esta última, la guerra más larga librada por Washington— y detenciones e interrogatorios severos a sospechosos de terrorismo en una red internacional de prisiones secretas de la CIA. El ejército estadounidense localizó y mató al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, en Pakistán en 2011, pero el presunto cerebro del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed, aún está a la espera juicio 23 años después de su captura.

Los ataques transformaron el transporte aéreo en Estados Unidos, impulsaron nuevas facultades federales de vigilancia y recopilación de inteligencia y regulaciones bancarias, y generaron un debate permanente sobre el equilibrio entre seguridad y libertad. El Departamento de Seguridad Nacional, muchas leyes estatales antiterroristas y miles de millones de dólares en financiación estatal y local para la lucha contra el terrorismo son creaciones posteriores al 11 de septiembre.

También lo es la cultura de vigilancia ciudadana resumida en la frase “si ves algo, di algo”.

Unidad, desconfianza y escrutinio del alcalde de Nueva York

El 11-S generó una oleada de patriotismo que llevó a algunos estadounidenses a alistarse en el ejército, en los bomberos, en la policía y en otras agencias públicas. Pero, en medio de la unidad nacional que muchos recuerdan, los ataques también avivaron la desconfianza, los prejuicios y los delitos de odio contra los musulmanes.

En este cuarto de siglo, los musulmanes estadounidenses han desempeñado un papel cada vez mayor en la vida pública, desde las legislaturas estatales hasta el Congreso y el ayuntamiento de Nueva York, donde Zohran Mamdani es el primer alcalde musulmán de la ciudad. Sin embargo, enfrenta algunas críticas por su intención de asistir a la ceremonia de aniversario en la zona cero, algo que sus predecesores han hecho durante años.

Algunas quejas procedían del exgobernador republicano George Pataki y de familiares de víctimas, quienes citaron, entre otras cosas, comentarios que algunos de los aliados políticos de Mamdani han hecho sobre los ataques en el pasado. El exalcalde republicano Rudy Giuliani también arremetió contra la asistencia de Mamdani.

Mamdani, demócrata, respondió esta semana que ama la ciudad y al país y quiere que el aniversario se centre en las familias de las víctimas, los rescatistas y los neoyorquinos que se ayudaron mutuamente después de los ataques, que calificó como un “horrible acto de terrorismo”. El alcalde, de 34 años, era alumno de primaria en Nueva York el 11 de septiembre.

El 11-S no es un feriado federal, pero el Congreso lo ha designado tanto como Día del Patriotismo como Día Nacional de Servicio y Recuerdo.

“Una forma apropiada de recordar es ayudando", sostiene Jay Winuk, quien perdió a su hermano Glenn Winuk y luego cofundó la organización de voluntariado 9/11 Day con su amigo David Paine. El grupo ayuda a encontrar oportunidades de voluntariado, como el empaquetado de comidas, y este año consiguió que decenas de las icónicas vallas publicitarias de Times Square pausen su publicidad a las 9:11 de la mañana el viernes.

En su lugar, simplemente mostrarán la hora.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.