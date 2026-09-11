¿Vance? ¿Rubio? ¿DeSantis? ¿Cruz? Republicanos en Dallas sopesan a su líder post-Trump

Mientras el vicepresidente JD Vance se dirigía a la multitud en la convención republicana de mitad de mandato, fue interrumpido por un simpatizante que gritó “¡JD 48!”, refiriéndose a la posibilidad de que él sea el 48vo presidente de Estados Unidos. Otros se sumaron, y Vance hizo una pausa con una sonrisa antes de cortarlos.

“Tenemos que ocuparnos de lo que toca este noviembre, y luego nos preocuparemos por lo que venga después”, manifestó.

Vance fue protagonista el jueves por la noche, en que él y el presidente Donald Trump instaron a los republicanos a acudir a votar en las elecciones de otoño, que marcarán el inminente final del tiempo de Trump en la Casa Blanca y el inicio de la carrera para sucederlo.

Pero en los pasillos del American Airlines Center, en un Dallas sofocante esta semana, la posición del vicepresidente como heredero de Trump distaba mucho de estar asegurada. En entrevistas con casi dos docenas de asistentes, todavía no había un consenso claro sobre un candidato favorito para 2028. Aunque Vance fue mencionado con frecuencia, una larga lista de otros personajes —incluidos el secretario de Estado Marco Rubio, el senador de Texas, Ted Cruz, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis— también aparecían entre las preferencias. Y la mayoría dijo que no estaba lista para comprometerse con ninguno en especial.

La incertidumbre es similar a la amplia lista de aspirantes del lado demócrata, que está inmerso en su propia búsqueda de identidad, y subraya lo temprano de la fecha, ya que nadie ha dicho oficialmente que se postula. También refleja hasta qué punto el partido ha pasado a girar por completo en torno a Trump en la década transcurrida desde que él tomó el control, lo que dificulta que algunos republicanos conciban un futuro sin él al timón.

Rochelle Brooks negó con la cabeza ante la idea de expresar tan pronto su preferencia por un nominado para 2028. Pero cuando se le insistió, mencionó al principal rival de Trump por la nominación en 2024.

“Si tuviera que nombrar a alguien en este momento, si me obligaran, diría que es el gobernador de Florida, Ron DeSantis”, afirmó Brooks, gerente de tecnologías de la información en Dallas. “Lo que él ha hecho en Florida es una hoja de ruta de lo que necesitamos hacer en Estados Unidos”.

Otros estaban más seguros.

Peggy Stanton pronunció el nombre de Rubio con gran rapidez cuando le preguntaron a quién le gustaría ver encabezando la fórmula republicana de 2028. Aunque la jubilada de Houston no apoyó su campaña presidencial de 2016, Stanton dijo que siempre creyó que Rubio sería presidente algún día.

“Es muy conocedor. Entiende totalmente las amenazas internacionales, las amenazas del comunismo”, comentó. “En cada tema del que lo escucho hablar, lo entiende. Tiene carisma. Simplemente siento que sería un gran presidente”.

Muchos republicanos están divididos entre Vance y Rubio

Para otros, la decisión dependerá de a quién elija finalmente Trump para respaldar, si es que termina haciéndolo.

Norma Alruosan, analista de impuestos sobre nómina que vive en el suburbio de Coppell, en Dallas, está actualmente dividida entre Vance y Rubio. Dijo que “adora a Vance” y que “puede identificarse con él” debido a que ella tiene orígenes similares, pero también le gusta lo que llamó la “lengua hispana” de Rubio, es decir, su disposición a decir lo que piensa.

“Eso va a ser difícil”, expresó. Su decisión probablemente dependerá, añadió, de a quién respalde Trump.

Otros dijeron que era demasiado pronto para estar preguntando.

Stephanie Donofry puso los ojos en blanco ante una decisión que aún está a dos años de distancia, pero explicó que también está dividida entre Vance y Rubio.

“Ambos han demostrado lo que valen. Ambos son capaces”, señaló Donofry, madre de familia que radica en el políticamente decisivo condado de Montgomery, Pensilvania. “No podría decirte a cuál prefiero más”.

Donofry estuvo entre los aproximadamente 450 delegados de los estados en disputa Michigan, Pensilvania y Wisconsin, junto con su estado natal de Ohio, a quienes Vance se dirigió en privado durante un desayuno el jueves por la mañana.

Los asistentes dijeron que Vance fue recibido con cánticos de “48, 48, 48”, en referencia al número del próximo presidente de Estados Unidos, así como “JD, JD, JD”.

Vance es visto como una opción natural, pero no la única

Vance, de quien se prevé ampliamente que se postule a la nominación presidencial republicana de 2028, no dio ninguna pista sobre sus planes. Pero no tenía por qué hacerlo, dijo el presidente del Partido Republicano de Wisconsin, Brian Schimming.

“Es tan astuto. Es simplemente un tipo astuto”, afirmó Schimming, e hizo notar que Vance ha estado en Wisconsin —donde Trump ganó por menos de un solo punto porcentual en 2024— tres veces este año y se prevé que vuelva allí antes del 3 de noviembre.

Bill Schneider, de Frisco, Texas, que trabaja en finanzas y asistía a la convención con su esposa, dijo que le gustaría ver una fórmula conjunta con Vance y Rubio en 2028, encabezada por Vance.

Schneider dijo que le gusta mucho el secretario de Estado, pero cree que Vance es una opción adecuada por su cargo actual y porque continuaría las políticas de Trump.

“Como que él pasa un poco más de tiempo con Trump, ve el funcionamiento interno, cómo es él”, comentó Schneider. “Y creo que también tiene una personalidad muy similar a la de Trump en el sentido de ser muy directo. Creo que tiene una agudeza mental muy marcada”.

Su esposa, Tani Schneider, ama de casa que emigró de Brasil hace casi 30 años, dijo que su seleccionado es el senador de Texas, Ted Cruz, porque es estadounidense de ascendencia cubana.

Eso le da una perspectiva, sostuvo, sobre la manera en que los gobiernos de izquierda han transformado países de América Latina y se han desplazado hacia el socialismo, lo que ella ve como una posibilidad preocupante en Estados Unidos.

“No me gusta cómo veo los cambios aquí. Vine aquí para tener una vida mejor”, manifestó.

Hay muchos candidatos sorpresa

Aun así, había otros nombres sorprendentes entre los posibles aspirantes.

Kimberly Moyers, de 42 años y directora nacional del grupo de veteranos de la organización Veterans for America First, dijo que su elección para liderar el partido es el representante de Kentucky Thomas Massie, quien perdió las elecciones primarias frente a un rival respaldado por Trump.

Dina y Kevin Myers, de 54 años, de la cercana Grand Prairie —quienes se describen como “adictos a la política”—, tienen el corazón puesto en el representante republicano de Texas Brandon Gill, de 32 años, que en 2028 seguirá sin alcanzar la edad mínima constitucional de 35 años para postularse a la presidencia.

“Quiero que todos sean gente nueva. De ambos lados. Quiero algo nuevo. Y me gusta la gente joven”, expresó Dina Myers, independiente. “Hemos tenido 10 años difíciles y creo que simplemente hay que sacar a todos y empezar de nuevo”.

Pero Anthony Johnston, de 33 años, un contador de Delaware que condujo 29 horas con su padre para estar en la convención, cree que Vance es el sucesor natural de Trump.

“Creo que están preparando a Vance para ese puesto. Quiero decir, por eso lo eligió (Trump) como vicepresidente”, afirmó. “Es diferente de Trump. Nadie es Trump. Pero me gusta mucho”.

Su padre dijo que aún no ha tomado una decisión, pero estaba entusiasmado con las posibles opciones.

“Tenemos una banca con muchas posibilidades”, dijo Bruce Johnston, de 62 años. “Tienes a Vance, a Rubio, al gobernador de Florida... DeSantis. Quiero decir, tienes muchos buenos candidatos. Yo elegiría a cualquiera de esos en las elecciones primarias. Y tendremos a uno bueno”.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.