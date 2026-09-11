Fans de Trump en Brasil, homenaje a Rubio y otras fotos de la semana en Latinoamérica y Caribe

Partidarios del candidato opositor a la presidencia de Brasil, Flavio Bolsonaro, marcharon con una efigie del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un mes de las elecciones generales.

Ecuador homenajeó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mientras los argentinos recordaron a la fallecida cantante Gilda.

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Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 4 y el 10 de septiembre de 2026.

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Esta galería fue seleccionada por la editora de fotografía de The Associated Press Leslie Mazoch en la Ciudad de México.

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