Hipotermia causa la muerte de un recién nacido en Gaza y más bebés están en riesgo, dice médico

A medida que el frío de diciembre se posaba sobre el territorio palestino de Gaza, una tienda de nylon era el único refugio para la familia. Cada noche, Eseid Abdeen cubría a su frágil hijo recién nacido con cuatro mantas, iluminando periódicamente los ojos del bebé con una linterna para confirmar que estaba bien.

Eso fue hasta la noche del miércoles, cuando Saeed, de 29 días, con su pequeño cuerpo consumido por el frío, no respondió.

El bebé, que había nacido prematuramente y con muy bajo peso, se convirtió en el segundo bebé en morir de hipotermia en los últimos días en el Hospital Nasser, dijeron los médicos el jueves. Advirtieron que pronto podría haber otros si no se mejoran las condiciones en los campamentos donde viven miles de palestinos.

Aunque el actual alto el fuego entre Israel y Hamás ha estado en vigor durante dos meses, no se ha permitido el ingreso de suficientes materiales de refugio en Gaza, señalan los grupos de ayuda humanitaria. Las cifras militares israelíes recientemente publicadas muestran que no se ha cumplido con la estipulación del alto el fuego de permitir 600 camiones de ayuda en Gaza al día, aunque Israel disputa ese hallazgo.

"Siempre temí por él y traté de mantenerlo caliente. Pero hace mucho frío", dijo el jueves a The Associated Press la madre del pequeño, Rawya Abdeen. Cuando los médicos informaron que su hijo había muerto, sus gritos de angustia atrajeron a los vecinos. "¿Por qué él?", gritaba.

El doctor Ahmed al-Farra, director de pediatría en Nasser, dijo que el bebé llegó al hospital la noche del miércoles con una temperatura corporal de 30 grados Celsius (86 °Fahrenheit), muy por debajo del nivel donde se establece la hipotermia. Los médicos hicieron todo lo posible para reanimar al niño, pero murió temprano el jueves, indicó Al-Farra.

Las temperaturas nocturnas en Gaza han alcanzado los 6 °C (43 °F) en los últimos días.

"Estamos advirtiendo que esta tragedia volverá a ocurrir a menos que haya una solución permanente para los bebés, y específicamente para los bebés prematuros, porque son más vulnerables a la caída de las temperaturas", dijo al-Farra. "Viven en tiendas desgastadas que están expuestas a los vientos y al clima frío, y carecen de todos los medios para mantenerse calientes en estas tiendas".

El médico dijo que el frío es una amenaza particular para los bebés prematuros porque sus tejidos grasos no están desarrollados y sus cuerpos pierden energía rápidamente.

La muerte del bebé eleva a 13 el número de personas muertas en Gaza desde que una fuerte tormenta azotó la franja la semana pasada, dijo el Ministerio de Salud. Entre ellas se cuentan 11 personas que murieron cuando las fuertes lluvias colapsaron edificios ya dañados, así como a los dos niños que perecieron debido al frío. El primer bebé que falleció por hipotermia, Mohamed Khair, de dos semanas, había nacido después de un embarazo a término completo.

La gran mayoría de los 2 millones de personas que viven en Gaza han sido desplazadas, y la mayoría vive en tiendas de campaña a lo largo de la costa o instalados entre los cascos de edificios dañados. Los edificios carecen de infraestructura adecuada para evitar inundaciones y la gente usa fosas sépticas cavadas cerca de las tiendas como baños.

Los Abdeen dijeron que su tienda improvisada, en Muwasi, en el sur de Gaza, se inunda regularmente con agua de lluvia.

Rawya Abdeen dijo que su hijo pesaba sólo 1,3 kilogramos (2,9 libras) al nacer, y que pasó dos semanas en la unidad de cuidados intensivos neonatales.

Cuando el padre del niño le iluminó con una luz alrededor de las 10 de la noche del miércoles, el bebé no respondió con su habitual entrecerrar de ojos. Un examen bajo la luz reveló que el niño estaba vomitando, dijo su madre, y la familia lo llevó rápidamente al hospital. Su padre dijo que había orado por la supervivencia de Saeed, antes de que los médicos llamaran por la mañana para decirles que el bebé había fallecido.

"Estaba dispuesto a brindar mi alma para salvarlo", dijo Eseid Abdeen. ___

