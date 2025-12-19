Rubio responde preguntas sobre Rusia-Ucrania, Gaza y Venezuela en amplia rueda de prensa

El secretario de Estado Marco Rubio opinó sobre los esfuerzos de paz entre Rusia-Ucrania e Israel-Hamás y defendió el aumento de la presión militar sobre Venezuela durante una rara conferencia de prensa de fin de año el viernes.

En una reunión relajada con periodistas que duró más de dos horas, Rubio también defendió la radical reforma de la asistencia exterior del presidente Donald Trump y detalló el trabajo de la administración para lograr un alto el fuego humanitario en Sudán a tiempo para el nuevo año.

La aparición de Rubio en la sala de prensa del Departamento de Estado se produce mientras se preparan reuniones clave sobre Gaza y Rusia-Ucrania que se llevarán a cabo en Miami el viernes y sábado, después de un año tumultuoso en la política exterior. Rubio ha asumido el papel adicional de asesor de seguridad nacional y ha emergido como un firme defensor de las prioridades de "Estados Unidos Primero" de Trump en temas que van desde las restricciones de visas hasta una reorganización de la burocracia del Departamento de Estado.

La conferencia de prensa se lleva a cabo apenas unas horas antes de que el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, se reúna con altos funcionarios de Egipto, Turquía y Qatar para discutir la siguiente fase del plan de alto el fuego en Gaza del presidente republicano, cuyo progreso ha sido lento desde que se anunció en octubre.

Witkoff y otros funcionarios de Estados Unidos, incluido el yerno de Trump y asesor informal Jared Kushner, han estado presionando para implementar el plan de Gaza estableciendo una "Junta de Paz" que supervisará el territorio después de dos años de guerra y creará una fuerza internacional de estabilización que vigilaría el área.

El sábado, Witkoff, Kushner y Rubio, quien estará en su casa en Florida para las vacaciones, se reunirán con el asesor del presidente ruso Vladímir Putin, Kirill Dmitriev, en Miami para revisar la última versión del plan para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Rubio declaró que no habría un acuerdo de paz a menos que tanto Ucrania como Rusia puedan acordar los términos, lo que hace imposible que Estados Unidos imponga un acuerdo a alguien. En cambio, Estados Unidos está tratando de "averiguar si podemos empujar a ambas partes a un lugar común".

"Entendemos que no vas a tener un acuerdo a menos que ambas partes tengan que ceder, y ambas partes tengan que obtener algo", dijo Rubio. "Ambas partes tendrán que hacer concesiones si vas a tener un acuerdo. Puede que no tengas un acuerdo. Puede que no tengamos un acuerdo. Es desafortunado".

La propuesta de Estados Unidos ha pasado por numerosas versiones con Trump oscilando entre ofrecer apoyo y aliento a Ucrania y luego aparentemente simpatizando con las posturas duras de Putin al presionar al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy para que acepte concesiones territoriales. Kiev ha rechazado esa concesión a cambio de garantías de seguridad destinadas a proteger a Ucrania de futuras incursiones rusas.

En cuanto a Venezuela, Rubio ha sido un defensor destacado de las operaciones militares contra embarcaciones sospechosas de tráfico de drogas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental desde principios de septiembre. Las acciones de la administración Trump han aumentado la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

En una entrevista con NBC News el viernes, Trump no descartó una guerra con Venezuela. Pero Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth han mantenido públicamente que las operaciones actuales están dirigidas a "narcoterroristas" que intentan introducir drogas en Estados Unidos. Maduro ha insistido en que el verdadero propósito de las operaciones militares es derrocarlo.

Rubio evitó una pregunta directa sobre si Estados Unidos quiere un "cambio de régimen en 2026" en el país sudamericano.

"Tenemos un régimen que es ilegítimo, que coopera con Irán, que coopera con Hezbollah, que coopera con el narcotráfico y las organizaciones narcoterroristas", indicó Rubio, "incluyendo no solo proteger sus envíos y permitirles operar con impunidad, sino también permitir que algunos de ellos controlen territorio".

Rubio defendió las prerrogativas de Trump sobre Venezuela y dijo que la administración cree que "nada ha sucedido que requiera que notifiquemos al Congreso o que obtengamos la aprobación del Congreso o que crucemos el umbral hacia la guerra". Añadió: "Tenemos opiniones legales muy sólidas".

Trump ha hablado de querer ser recordado como un "pacificador", pero las treguas que su administración ayudó a elaborar ya están en problemas debido a la renovada acción militar entre Camboya y Tailandia en Asia y Ruanda y la República Democrática del Congo en África. Sin embargo, Rubio señaló que esos acuerdos ayudaron a crear una lista de compromisos que ahora se pueden usar para llevar a ambas partes de vuelta a la paz.

"Esos compromisos hoy no se están cumpliendo", admitió Rubio sobre el conflicto entre Tailandia y Camboya, que ahora amenaza con reavivarse tras los ataques aéreos tailandeses. "El trabajo ahora es llevarlos de vuelta a la mesa".

La conferencia de prensa de Rubio se produce apenas dos días después de que la administración Trump anunciara un paquete de ventas de armas por 11.000 millones de dólares a Taiwán, un movimiento que enfureció a Beijing, que ha prometido retomar la isla por la fuerza si es necesario.

Trump ha oscilado entre mensajes conciliadores y agresivos hacia China desde que regresó a la Oficina Oval en enero, imponiendo aranceles a las importaciones chinas pero al mismo tiempo ofreciendo aliviar la presión comercial sobre Beijing en conversaciones con el presidente chino Xi Jinping. Sin embargo, la administración Trump ha denunciado consistentemente la postura de China hacia Taiwán y sus vecinos más pequeños en disputas sobre el Mar del Sur de China.

Desde que asumió el Departamento de Estado, Rubio se ha movido rápidamente para implementar la agenda de "Estados Unidos Primero" de Trump, ayudando a desmantelar la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y reduciendo el tamaño del cuerpo diplomático a través de una reorganización significativa. Administraciones anteriores han distribuido miles de millones de dólares en asistencia exterior durante las últimas cinco décadas a través de USAID.

Los críticos han dicho que la decisión de eliminar USAID y reducir el gasto en ayuda exterior ha costado vidas en el extranjero, aunque Rubio y otros lo han negado, señalando las operaciones de ayuda en desastres en Filipinas, el Caribe y otros lugares, junto con nuevos pactos de salud global que se están firmando con países que anteriormente tenían programas administrados por USAID.

"Tenemos una cantidad limitada de dinero que se puede dedicar a la ayuda exterior y la asistencia humanitaria", sostuvo Rubio. "Y eso tiene que aplicarse de una manera que promueva nuestro interés nacional".

El corresponsal Bill Barrow contribuyó para esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.