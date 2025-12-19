Hallan muerto al sospechoso del tiroteo en la Universidad Brown y el asesinato de profesor del MIT

La frenética búsqueda del sospechoso del tiroteo en masa ocurrido el fin de semana pasado en la Universidad Brown terminó en un almacén de Nueva Hampshire, donde las autoridades descubrieron al hombre muerto en su interior y luego revelaron que también era sospechoso de asesinar a un catedrático del Instituto Tecnológico de Massachusetts.

Claudio Neves Valente, de 48 años, exestudiante de Brown y ciudadano portugués, fue encontrado muerto el jueves por la noche por una herida de bala autoinfligida, dijo el coronel Oscar Pérez, jefe de policía de Providence.

Los investigadores creen que es responsable de asesinar a tiros a dos estudiantes y herir a otras nueve personas en un aula de Brown el sábado pasado, y luego matar al profesor del MIT Nuno F.G. Loureiro dos días después en su casa en los suburbios de Boston, a casi 80 kilómetros (50 millas) de Providence. Pérez dijo que, hasta donde saben los investigadores, Neves Valente actuó solo.

El principal diplomático de Portugal dijo el viernes que el gobierno estaba sorprendido por las revelaciones de que un portugués era el principal sospechoso del tiroteo masivo en Brown y del asesinato de un profesor del MIT de la misma nacionalidad. La policía dijo que fueron contactados por las autoridades de Estados Unidos el jueves una vez que se identificó a Neves Valente.

El ministro de Relaciones Exteriores, Paulo Rangel, dijo que Portugal ha brindado “una cooperación muy amplia” en el caso. Comentó a la agencia nacional de noticias Lusa que “la investigación está lejos de haber terminado”.

La presidenta de la Universidad Brown, Christina Paxson, dijo que Neves Valente estuvo inscrito allí como estudiante de posgrado en física desde el otoño de 2000 hasta la primavera de 2001.

“No tiene ninguna afiliación actual con la universidad”, afirmó.

Neves Valente y Loureiro asistieron al mismo programa académico en una universidad de Portugal entre 1995 y 2000, dijo la fiscal federal de Massachusetts, Leah B. Foley. Loureiro se graduó en 2000 del programa de física en el Instituto Superior Técnico, la principal escuela de ingeniería de Portugal, según la página del cuerpo docente del MIT. Ese mismo año, Neves Valente fue despedido de su puesto temporal de apoyo estudiantil y enlace con el profesorado en la universidad de Lisboa, según un archivo de un aviso de rescisión emitido por el entonces presidente de la escuela en febrero de 2000.

Neves Valente, quien nació en Torres Novas, Portugal, a unos 121 kilómetros (75 millas) al norte de Lisboa, llegó a Brown con una visa de estudiante. Finalmente obtuvo el estatus de residente permanente legal en septiembre de 2017, dijo Foley. Hasta el momento, se ignora su paradero entre el momento en que se le concedió un permiso de la escuela en 2001 y cuando obtuvo la visa en 2017. Su último lugar de residencia conocido fue Miami.

Cuando las autoridades revelaron la identidad del sospechoso, el presidente Donald Trump suspendió el programa de lotería de permisos de residencia permanente que permitió que Neves Valente permaneciera en Estados Unidos.

Todavía hay “muchas incógnitas” en cuanto al motivo, dijo Peter Neronha, fiscal general de Rhode Island. “No sabemos por qué ahora, por qué Brown, por qué estos estudiantes y por qué esta aula”, expresó.

Un informante ayuda a los investigadores a unir los puntos

El FBI dijo anteriormente que no conocía los vínculos entre los tiroteos de Rhode Island y Massachusetts.

La policía acreditó a una persona que tuvo varios encuentros con Neves Valente por proporcionar una pista crucial que llevó a las autoridades hasta él.

Después de que la policía compartiera un video de seguridad de una persona de interés, el testigo, identificado solo como “John” en una declaración jurada de la policía de Providence, lo reconoció y publicó sus sospechas en el foro Reddit. Los usuarios de Reddit lo instaron a contactar al FBI, y John dijo que lo hizo.

El informante dijo que se encontró con Neves Valente unas dos horas antes del ataque en un baño del edificio de ingeniería, que fue donde ocurrió el tiroteo, y notó que vestía ropa inapropiada para el clima, según la declaración jurada. También antes del ataque, se volvió a topar con el sospechoso a un par de cuadras de distancia y lo vio alejarse repentinamente de un sedán Nissan cuando vio a John.

“Cuando lo resuelves, lo resuelves. Y esa persona nos llevó al auto, lo que nos llevó al nombre”, dijo Neronha.

Su información dirigió la atención de los investigadores hacia un Nissan Sentra con placas de Florida. Eso permitió que la policía de Providence accediera a una red de más de 70 cámaras callejeras operadas en toda la ciudad por la empresa de vigilancia Flock Safety. Esas cámaras rastrean las matrículas y otros detalles de vehículos.

Las autoridades de Providence dijeron que, después de salir de Rhode Island, Neves Valente colocó una placa de Maine sobre la de su auto de alquiler para ayudar a ocultar su identidad.

Los investigadores encontraron imágenes de Neves Valente entrando a un edificio de apartamentos cerca de la casa de Loureiro en un suburbio de Boston. Aproximadamente una hora después, se le vio entrando al almacén en Salem, Nueva Hampshire, donde fue hallado muerto, dijo Foley. Tenía consigo una mochila y dos armas de fuego, dijo Neronha.

Las víctimas son un renombrado físico, una organizadora política y un aspirante a médico

Loureiro, físico y científico de fusión de 47 años, se unió al MIT en 2016 y fue nombrado el año pasado para dirigir el Centro de Ciencia y Fusión de Plasma de la escuela, uno de sus laboratorios más grandes. El científico de Viseu, Portugal, había trabajado para explicar la física de fenómenos astronómicos como las erupciones solares.

En Lisboa, fue recordado como un investigador e instructor muy respetado por “todas las contribuciones que hizo y lo que aún podría haber dado, todas las ecuaciones que quedaron sin escribir”, dijo el profesor Bruno Gonçalves, director del Instituto de Plasmas y Fusión Nuclear del Instituto Superior Técnico.

“Es difícil imaginar en qué contexto alguien querría dañar a alguien que trabaja en este campo”, agregó Gonçalves.

Los dos estudiantes de Brown asesinados durante una sesión de estudio para los exámenes finales fueron Ella Cook, una estudiante de segundo año de 19 años, y MukhammadAziz Umurzokov, un alumno de primer año de 18 años. Cook participaba activamente en su iglesia en Alabama y era vicepresidenta de los republicanos de la Universidad Brown. La familia de Umurzokov emigró a Estados Unidos desde Uzbekistán cuando él era un niño, y aspiraba a ser médico.

En cuanto a los heridos, tres habían sido dados de alta y seis estaban en condición estable el jueves, dijeron las autoridades.

Aunque las autoridades de Brown dicen que hay 1.200 cámaras en el campus, el ataque ocurrió en una parte más antigua del edificio de ingeniería donde hay pocas de ellas, si es que hay alguna. Y los investigadores creen que el tirador entró y salió por una puerta que da a una calle residencial que bordea el campus, lo que podría explicar por qué las cámaras de la universidad no capturaron imágenes de la persona.

___

Los periodistas de The Associated Press Barry Hatton y Helena Alves en Lisboa, Portugal, Mark Scolforo en Harrisburg, Pensilvania, Audrey McAvoy en Honolulu, Hallie Golden en Seattle y Matt O’Brien en Providence contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.