Familia de sobreviviente chino de inundación en Nepal se dice aliviada tras días de angustia

Tras días de esperar con ansiedad, la familia de Lu Haitao por fin pudo respirar aliviada cuando el hombre chino fue rescatado de un túnel en Nepal, donde las devastadoras inundaciones mataron a más de 1.300 personas.

Los rescatistas sacaron a Lu de un túnel hidroeléctrico de 225 metros (740 pies) y lo trasladaron en helicóptero el sábado, 10 días después de las inundaciones. Fue llevado a un hospital y se encontraba en condición estable, reportó la televisora estatal china CCTV.

Las inundaciones del 26 de agosto probablemente fueron causadas por el colapso de un glaciar y casi 4.900 personas siguen desaparecidas, según la agencia de gestión de desastres de Nepal. Del lado tibetano de la frontera, 31 personas murieron y 531 estaban desaparecidas, publicó el viernes la agencia oficial de noticias china Xinhua.

Lu recordó que trepó hasta el punto más alto dentro del túnel y pensó que los silbatos que escuchaba de los equipos de rescate eran producto de su imaginación, según un audio compartido por CCTV. Le comentó a un empleado de la embajada china que, al principio, el personal de emergencia no podía oírlo cuando él gritaba hacia sus luces.

“Cuando iluminaron frente a mis ojos, no podía creerlo”, afirmó. “Cuando iluminaron frente a mis ojos, ya no grité. Había perdido la esperanza”.

Lu Hairong, hermana de Lu en China, contó al medio estatal Red Star News que recibió una llamada sobre el rescate antes que se difundiera la noticia. Pero sólo le pareció creíble tras verlo en una foto en las noticias.

Su hermano, de 49 años, casado y con un hijo, antes era agricultor en la provincia de Henan, en el centro de China, y en su tiempo libre hacía trabajos adicionales, principalmente de carpintería. Viajó a Nepal para trabajar con un compañero de su aldea en febrero, la primera vez que trabajaba en el extranjero, relató a Red Star News.

También explicó a Cover News, otro medio estatal chino, que Lu no le había compartido su ubicación exacta de trabajo y que ella sólo podía ver las noticias que otros enviaban en un grupo de ayuda mutua para familias de desaparecidos, sin poder comer ni dormir bien.

“Es un golpe de pura suerte en medio de la desgracia”, expresó sobre el rescate.

La prima de Lu, Lu Haiqing, dijo que su mente se quedó en blanco al enterarse que él estaba desaparecido tras seis días de inundaciones. Luego buscó noticias de Nepal diariamente y usó inteligencia artificial para traducir del nepalí al chino. Lloraba a diario camino al trabajo, relató el portal de noticias chino Jiupai News.

El sábado, la prima de Lu recibió una foto de su hermana pidiéndole ayuda para confirmar su identidad. El hombre se parecía mucho, pero ella necesitó llamar a otro familiar para ayudar a confirmarlo, indicó el reporte.

“Este día por fin ha llegado”, se le citó diciendo. “Hay esperanza cuando uno no se rinde”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.