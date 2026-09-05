Rescatistas en Nepal sacan vivo a un ciudadano chino de un túnel a 10 días de las inundaciones

Los rescatistas en Nepal sacaron con vida el sábado a un ciudadano chino de un túnel hidroeléctrico, según una publicación de la oficina del primer ministro del país en redes sociales.

Con este son tres los trabajadores rescatados con vida del proyecto hidroeléctrico Trishuli. Dos operarios nepalías fueron sacados el viernes de un túnel en la central hidroeléctrica Trishuli 3A.

El Ejército de Nepal informó que un equipo conjunto de rescate integrado por personal militar nepalí y expertos surcoreanos en desastres rescató al hombre de un túnel de 225 metros (unos 738 pies) y que está siendo sometido a una evaluación médica. En unas imágenes se pudo ver cómo era evacuado en helicóptero, con un médico militar monitoreándolo durante el vuelo.

Una foto difundida por la televisora estatal china CCTV mostró a dos rescatistas cargando al hombre en el exterior del túnel.

Según las autoridades, unos 900 trabajadores están desaparecidos en 12 proyectos hidroeléctricos en todo Nepal, y se cree que aproximadamente 500 están atrapados en varios túneles.

Al menos 1.300 personas perdieron la vida en las inundaciones del 26 de agosto, que probablemente fueron causadas por el colapso de un glaciar, y más de 5.000 siguen desaparecidas, explicó la agencia de gestión de desastres de Nepal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.