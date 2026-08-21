Ex primer ministro de Pakistán Imran Khan volvió a prisión tras examen en hospital privado

El ex primer ministro paquistaní Imran Khan fue trasladado de regreso a prisión a primera hora del viernes tras un examen médico en un hospital privado, dijo el gobierno, en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo sobre su atención médica.

Khan fue llevado del penal de Adiala al Hospital Shifa International, en Islamabad, pasada la medianoche y fue examinado antes de ser devuelto a la cárcel, explicó el ministro de Información, Attaullah Tarar.

“Un equipo de doctores cualificados, entre ellos un oftalmólogo, un cardiólogo y un internista, le realizó un examen detallado y lo declaró médicamente apto”, dijo en una publicación en X.

De acuerdo con Tarar, la hermana de Khan, Azma Khan, estuvo presente durante todo el examen y el tratamiento.

El partido de Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf o PTI, ya había confirmado el traslado al hospital tras una orden emitida por el Tribunal Supremo a principios de semana.

Tanto la formación como la familia de Khan habían exigido que se le permitiera permanecer en el hospital para recibir tratamiento.

Antes, un ministro de alto rango dijo que el gobierno acataría la orden judicial y que podría considerar un tratamiento en el extranjero si no hubiera la atención adecuada para él en un centro gubernamental.

Los últimos acontecimientos se producen un día después de que el ministro de Asuntos Parlamentarios, Tariq Fazal Chaudhry, manifestara que el ejecutivo había acudido al Supremo para solicitar una aclaración sobre si la asistencia médica concedida a Khan se aplicaba solo al exmandatario o podía extenderse a otros reos.

Las declaraciones de Chaudhry el jueves se produjeron dos días después de que un panel de tres jueces del Tribunal Supremo ordenó a las autoridades llevar a Khan al Hospital Shifa International, en Islamabad, para un examen médico, tras meses de preocupaciones expresadas por su familia y sus médicos personales sobre su salud y su acceso a la atención sanitaria. El tribunal ordenó que fuera evaluado por una junta médica que incluye a especialistas y a uno de sus médicos, Faisal Sultan.

En una publicación antes el jueves en X, Chaudhry escribió que el ejecutivo cumpliría con el fallo del Supremo y que su solicitud de aclaración no pretendía desafiar ni retrasar su implementación. Más tarde, indicó que ya estaban listos todos los arreglos para el traslado de Khan al centro de salud.

Pasada la medianoche, la prensa local reportó que Khan —quien no ha sido visto en público desde su encarcelamiento en 2023 por un caso de corrupción— estaba siendo examinado en el hospital.

El gobierno sostiene que, conforme a las normas vigentes, los presos reciben tratamiento médico en prisión y pueden ser trasladados a hospitales gubernamentales cuando sea necesario.

Las preocupaciones por la salud de Khan se intensificaron a finales de enero después de que su familia dijera que había perdido alrededor del 85% de la visión en su ojo derecho, una afirmación que el gobierno cuestionó. Posteriormente, las autoridades señalaron que Khan había recuperado cerca del 70% de la visión en ese ojo y que su condición estaba mejorando.

El exastro del críquet convertido en político fue destituido tras moción de censura en el Parlamento en abril de 2022 y está en prisión desde 2023 tras ser condenado en múltiples casos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.