Hospital guardó durante dos semanas el dedo amputado de un paciente en un refrigerador junto a alimentos

Un hospital de Corea del Sur mantuvo durante unas dos semanas el dedo desprendido de un paciente dentro de un refrigerador de uso común, junto a bebidas, condimentos y otros alimentos, hasta que sus familiares lo encontraron durante una visita.

Según informó la cadena KBS, el dedo estaba guardado en un recipiente desechable para alimentos, en la parte inferior del refrigerador de un centro de cuidados prolongados de Seúl. En el mismo espacio había pasta de soja, bebidas y otros productos identificados con los nombres de distintos pacientes.

Los restos pertenecían a un hombre de unos 60 años con discapacidad intelectual que llevaba cerca de una década internado en el hospital.

En marzo, el centro informó a la familia que uno de sus dedos del pie se había desprendido. Al pedir explicaciones al día siguiente, el personal señaló que el paciente había sufrido una caída mientras era trasladado en silla de ruedas para bañarse. Según el hospital, el dedo ya presentaba necrosis debido a una afección de la piel y terminó por desprenderse durante el incidente.

La familia, sin embargo, aseguró que nunca había sido informada de que el hombre padecía úlceras en el pie, pese a que el diagnóstico aparecía en los registros de enfermería desde diciembre. Su hija contó que conoció el estado de la lesión a principios de marzo y que solo entendió las circunstancias en las que se desprendió el dedo después de revisar el historial de cuidados.

Cuando la familia preguntó por qué el dedo había sido guardado en ese lugar, un representante del hospital explicó, en una llamada telefónica grabada, que el centro de cuidados prolongados no contaba con un recipiente adecuado para conservarlo.

La legislación de Corea del Sur establece que los residuos médicos deben conservarse en contenedores especiales, mientras que almacenar restos humanos junto con alimentos podría violar las normas sanitarias del país.

El hospital explicó que la enfermera a cargo guardó el dedo en el refrigerador ante la urgencia de la situación y aseguró que después fue eliminado de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Tras conocerse el caso, el Ministerio de Salud anunció que pedirá a las autoridades locales abrir una investigación administrativa para esclarecer lo ocurrido y determinar si el centro incumplió la normativa.

El incidente recuerda a otro caso registrado en un hospital de cuidados prolongados de Incheon, al oeste de Seúl. Allí, la pierna amputada de un paciente fue colocada en una bolsa de basura y acabó en una planta de reciclaje, donde fue encontrada posteriormente.

Traducción de Leticia Zampedri