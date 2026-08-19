Amnistía Internacional advierte sobre el abuso de tecnologías de vigilancia en Argentina

Amnistía Internacional advirtió el miércoles sobre una expansión sin control de las tecnologías de vigilancia bajo el gobierno del liberal Javier Milei en Argentina y sus efectos negativos sobre los derechos humanos consagrados por ley, como la privacidad, la protección de datos y las libertades de expresión y reunión.

“Las autoridades argentinas se están acercando rápidamente hacia prácticas tecno-autoritarias”, señaló Matt Mahmoudi, investigador y asesor sobre Inteligencia Artificial y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, durante la presentación del primer informe de la organización sobre el uso de tecnologías de vigilancia masiva en el país sudamericano.

A partir de la llegada de Milei al poder en 2023, Argentina implementó una gran cantidad de reformas en áreas de seguridad e inteligencia y expandió el uso de tecnologías de vigilancia, como el reconocimiento facial, el ciberpatrullaje, los drones y las cámaras móviles.

El cambio de paradigma sobre seguridad se dio en el marco del plan de austeridad implementado por Milei que implicó fuertes recortes presupuestarios en áreas sociales clave y detonó en violentas protestas callejeras.

Según el informe, entre 2024 y 2025 el gobierno argentino adquirió tecnologías de vigilancia por 1,2 millones de dólares a empresas como Maltego (recolección, cruce y visualización de datos provenientes de redes sociales, sitios web, datos personales, etc) y Clearview AI (reconocimiento facial), entre otras.

Efecto inhibidor

Para Amnistía, el despliegue de políticas y tecnologías de vigilancia en Argentina “tiene impactos directos en los derechos humanos”.

En particular, la organización alertó sobre su “efecto inhibidor”, que ocurre cuando la mera percepción de estar siendo vigilado modifica la conducta de las personas, limitando por ejemplo su derecho a manifestarse o provocando la autocensura en redes sociales.

“Hay una percepción generalizada de vigilancia estatal, tanto en el espacio físico como en el entorno digital”, indicó la organización.

The Associated Press consultó al Ministerio de Seguridad sobre el informe de Amnistía Internacional pero no obtuvo respuesta.

El uso de estas tecnologías no es patrimonio exclusivo del gobierno nacional. Amnistía Internacional advirtió que la alcaldía de Buenos Aires también amplió “significativamente” la cobertura territorial de cámaras y sistemas de procesamiento de imágenes.

En 2022 la justicia suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos mediante el uso de algoritmos aplicados a imágenes captadas por cámaras de vigilancia en el espacio público, el cual derivó en múltiples arrestos por error.

La visita de Thiel

La presentación del informe coincide con el creciente interés del multimillonario tecnológico de Silicon Valley Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir Technologies, en el país sudamericano. El tecno magnate habría adquirido una propiedad en uno de los barrios más lujosos de la capital argentina, según reportes de la prensa local, y mantuvo al menos tres encuentros con Milei, dados a conocer por el propio gobierno.

Palantir es uno de los principales proveedores globales de tecnologías de inteligencia y análisis masivos de datos para gobiernos. Recientemente firmó un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos para agilizar el proceso de identificación y deportación de las personas a las que la agencia tiene en la mira. También es proveedor de Gran Bretaña, Alemania e Israel.

Amnistía Internacional comentó que por el momento no hay información pública sobre eventuales acuerdos de cooperación entre el gobierno argentino y Palantir.

“Palantir tiene una forma de aparecer en entornos muy particulares”, advirtió Mahmoudi. “Para ellos, este es un choque ideológico de civilizaciones. Y es importante tener eso en cuenta sobre Palantir, independientemente de lo que esté sucediendo aquí en Argentina”.

En paralelo, diputados opositores presentaron un proyecto para que el Parlamento rechace la presunta injerencia de Thiel en asuntos estratégicos de Argentina y lo declare persona “non grata”.

Sostienen que en los últimos meses trascendieron acuerdos entre Argentina y Estados Unidos en materia de defensa, cooperación tecnológica e inteligencia artificial que involucrarían a empresas relacionadas con Thiel, en el marco del alineamiento geopolítico de Milei con Donald Trump. El magnate y el gobierno no han hecho declaraciones públicas al respecto.