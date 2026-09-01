Drones ayudan a hallar desaparecidos tras inundaciones en Nepal

El piloto de drones Manish Maharjan ha ayudado a los equipos de rescate en Nepal a encontrar a personas desaparecidas tras las catastróficas inundaciones repentinas de la semana pasada, a veces usando altavoces montados en los dispositivos para llamar a quienes quedaron varados en laderas o ponerles música.

Pero la búsqueda de cientos de trabajadores atrapados en túneles de centrales eléctricas —ahora un foco principal de las operaciones de rescate— plantea un desafío completamente distinto, manifestó.

“Descubrimos que los túneles estaban llenos de lodo, como pasta de dientes en un tubo", declaró Maharjan. "No había ningún hueco ni espacio vacío dentro”.

Maharjan, que también es cineasta, se sumó a las labores de rescate del Ejército de Nepal un día después de las inundaciones repentinas del 26 de agosto, que han causado más de 1.000 muertes y han dejado a miles de personas desaparecidas en Nepal y el Tíbet.

“Usamos altavoces con micrófono para llamarles. En algunos lugares, incluso pusimos canciones y luego esperamos una respuesta", explicó Maharjan. "Eso funcionó en unos pocos casos y nos ayudó a localizar a personas”.

El torrente de agua desatado tras el colapso de un glaciar en la región del Himalaya provocó daños generalizados a infraestructura crítica, incluidas carreteras, edificios, puentes y centrales hidroeléctricas. Al menos 900 trabajadores siguen desaparecidos en 12 proyectos hidroeléctricos sepultados bajo lodo y escombros. Se cree que unos 500 de ellos están atrapados dentro de túneles de centrales eléctricas.

Algunos trabajadores en los túneles lograron pedir ayuda cuando ocurrió el desastre, según Mohan Kumar Dangi, presidente de la Asociación de Productores Independientes de Energía. Pero no estaba claro si los rescatistas han tenido algún contacto con los trabajadores atrapados desde las llamadas iniciales de auxilio.

A medida que el tiempo se agota, a los rescatistas les resulta cada vez más difícil localizar a los desaparecidos.

Maharjan, que ha estado operando drones térmicos en los túneles, señaló que las búsquedas eran complicadas por el difícil acceso y la ausencia de cualquier espacio vacío.

“Solo puedo volar drones en túneles que sean largos y rectos", indicó Maharjan. "En cuanto hay curvas, giros o zigzags, se vuelve mucho más difícil operarlos y buscar de manera eficaz”.

En el proyecto hidroeléctrico Rasuwagadhi, Maharjan logró enviar un dron desde principio hasta el final del túnel, pero no encontró señales de vida.

“Revisamos repetidamente, pero estaba lleno de lodo y escombros. Al verlo, solo podía imaginar la fuerza de la inundación”, señaló Maharjan.

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Hussain reportó desde Nueva Delhi.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.