Más de 1.000 muertos por catastróficas inundaciones entre Nepal y China

El número de víctimas mortales en las catastróficas inundaciones en Nepal y China superó las 1.000 personas el martes, según las autoridades, mientras los equipos de rescate trabajaban para llegar a comunidades aisladas por el desastre.

La agencia de desastres de Nepal indicó el martes que, por el momento, en el país se han contabilizado 987 fallecidos y 3.916 desaparecidos, de los cuales 583 son extranjeros. Las autoridades chinas reportaron 16 decesos en su última actualización el domingo.

Según las autoridades nepalíes, hasta el momento se ha rescatado al menos a 11.814 personas. Los equipos de emergencias han estado utilizando helicópteros y otras aeronaves para llegar a comunidades aisladas en zonas donde las carreteras y los puentes quedaron destruidos por la crecida y los deslizamientos de tierra.

La catástrofe del 26 de agosto comenzó con una cadena de acontecimientos en lo alto del Himalaya. El colapso de un glaciar hizo que grandes cantidades de rocas, hielo y agua de deshielo se precipitaran hacia los valles situados más abajo, lo que provocó potentes inundaciones río abajo.

Científicos que estudian imágenes satelitales señalaron que el derrumbe parece haber sido causado por un fallo en el lecho rocoso bajo un glaciar en la región del Himalaya. El desprendimiento de rocas fue lo suficientemente potente como para registrarse como un evento sísmico de magnitud 5,2.

La ola de agua y escombros resultante llegó a los ríos que fluyen por valles en Tíbet y Nepal, lo que hizo que su caudal subiera rápidamente. La crecida arrasó viviendas, edificios, carreteras y puentes y arrastró lodo y rocas río abajo.

Las autoridades seguían buscando el martes a miles de personas que siguen en paradero desconocido. Los equipos de rescate también trabajan para brindar asistencia a los sobrevivientes en zonas donde las carreteras y otras rutas de transporte han resultado dañadas o cortadas.

Para los rescatistas, la prioridad inmediata sigue siendo encontrar a los al menos 900 trabajadores desaparecidos en 12 proyectos hidroeléctricos dañados por las inundaciones repentinas, de los cuales se cree que unos 500 están atrapados en el interior de túneles.

Imágenes difundidas por el ejército de Nepal mostraron a equipos de rescate entrando en túneles oscuros llenos de escombros, avanzando entre el lodo y el agua y trepando sobre rocas mientras buscaban señales de vida.

Bimal Sharma, un piloto de helicóptero que ha estado realizando misiones de rescate desde que comenzó el desastre, contó que se quedó impactado al ver la devastación en Timure, una ciudad fronteriza cercana a Tíbet que conoce desde hace años.

“Parecía que estuviera sobrevolando sobre un paisaje completamente diferente”, explicó.

Sharma dijo que ha tenido pocas oportunidades de hablar con las personas que rescató, pero sus expresiones le revelaron lo profundamente que les había afectado la catástrofe.

“Puedo ver el dolor en sus ojos. Es desgarrador”, afirmó.

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Saaliq informó desde Nueva Delhi, India.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.