Detenidos dos jóvenes sospechosos tras un tiroteo en secundaria de Filipinas que deja 3 muertos

Dos estudiantes jóvenes hicieron disparos el lunes en una escuela secundaria del centro de Filipinas, donde mataron a tres alumnos e hirieron a otros siete, informaron funcionarios policiales.

Los sospechosos, de 14 y 15 años, estaban armados con una pistola cada uno. Fueron detenidos. Los sospechosos y las víctimas eran estudiantes de la Escuela Secundaria Nacional San Jose, en la ciudad de Tacloban, donde ocurrió el tiroteo a media mañana, dijo el jefe policial regional, el general de brigada Jason Capoy.

Los investigadores policiales aún intentaban determinar qué desencadenó el tiroteo en la escuela pública, que tiene más de 1.500 estudiantes. Capoy dijo que los sospechosos, que eran amigos cercanos, dijeron en un interrogatorio inicial que eran acosados en la escuela. No dio más detalles.

No tienen antecedentes penales y no estaba claro de inmediato de dónde obtuvieron las pistolas utilizadas en el ataque. Los agresores lograron introducir las armas en el campus porque sólo había un guardia de servicio en múltiples entradas y salidas, dijo Capoy.

“Los sospechosos irrumpieron en dos aulas porque después del tiroteo en la primera, los niños salieron corriendo y los sospechosos aparentemente persiguieron a algunas víctimas hasta otra aula”, dijo Capoy a los reporteros.

La mayoría de los muertos y heridos eran alumnas, dijo.

Uno de los sospechosos fue detenido en la escuela después del ataque, pero el segundo huyó y se escondió en una casa cercana. Fue encontrado por la policía, que fue alertada por residentes, informaron las autoridades.

El presidente, Ferdinand Marcos Jr, ordenó una investigación exhaustiva del tiroteo y pidió a las fuerzas del orden reforzar la seguridad en todas las escuelas, lugares de trabajo y áreas públicas, dijo la subsecretaria de Comunicaciones Claire Castro .

“El presidente se entristeció por este incidente. Cualquiera, especialmente los padres de las víctimas, se sentirá triste y aterrorizado”, dijo Castro.

“ Instamos a la población a mantener la calma, abstenerse de difundir información no verificada y cooperar con las autoridades proporcionando cualquier información que pueda ayudar a la investigación en curso”, indicó la policía nacional en un comunicado.

Los delitos que implican el uso de armas de fuego son frecuentes en Filipinas, en parte debido a la proliferación de armas no registradas, pero los tiroteos en escuelas son relativamente raros.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.