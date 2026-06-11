Demacrado, comparece ante corte médico de Gaza; lleva 17 meses detenido sin cargos en Israel

El Tribunal Supremo de Israel sopesaba si prorrogar la detención de un destacado médico palestino que fue capturado por fuerzas israelíes hace 17 meses en Gaza y compareció por videoconferencia ante los jueces para impugnar su encarcelamiento.

El tribunal aún no había emitido una decisión para la tarde del jueves, según Naji Abbas, director de presos y detenidos de Médicos por los Derechos Humanos — Israel, una organización sin fines de lucro.

Hussam Abu Safiya, quien se desempeñó como director del Hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, se convirtió en el rostro de los trabajadores sanitarios que luchaban por atender a los pacientes durante la guerra entre Israel y Hamás. Dirigió el centro durante un asedio de 85 días por parte del ejército israelí y difundió videos en los que pedía ayuda. Catorce médicos de Gaza siguen detenidos en prisiones israelíes, indicó la organización.

En una captura de pantalla de su breve comparecencia el miércoles, se veía a Abu Safiya, de 53 años, esposado y sentado con uniforme blanco de prisión. Tenía el rostro pálido y demacrado, y presentaba marcas similares a latigazos en ambos brazos. Varios clips que circulan en redes sociales desde el tribunal mostraban a funcionarios israelíes apagando rápidamente el video cuando la gente se empujaba para ver al médico.

En el video se escucha a su abogado, Nasser Odeh, decirle a Abu Safiya que los presentes no pueden verlo, y explicar que los guardias apagaron el monitor y que están esperando a que entre el juez y decida si permite que su imagen vuelva a aparecer en pantalla.

“Hay muchas personas presentes para mostrar solidaridad y apoyo. Los medios también están tanto dentro como fuera del tribunal”, dice Odeh en el video.

Las imágenes del frágil médico grabadas por periodistas se difundieron en redes sociales, lo que reavivó los llamados a su liberación. El ejército israelí ha afirmado que Abu Safiya está siendo investigado bajo sospecha de cooperar con Hamás o trabajar para ese grupo armado que gobierna Gaza. Personal médico y organizaciones internacionales de ayuda que han trabajado con Abu Safiya han negado esas acusaciones.

Según Médicos por los Derechos Humanos — Israel, recientemente fue puesto en aislamiento, una medida que su hijo, Elias Abu Safiya, afirmó en un video publicado en redes sociales que se tomó poco después de su apelación. Israel aún no ha acusado a Abu Safiya de ningún delito.

“¿Cómo puede castigarse a una persona por intentar saber por qué fue detenida?”, preguntó el Abu Safiya más joven.

Un hijo del médico murió al inicio de la guerra

El Ministerio de Justicia de Israel no ha respondido a una solicitud de comentarios el jueves. El Servicio Penitenciario de Israel negó las afirmaciones de que el médico, pediatra de formación, estuviera siendo maltratado. En un comunicado, señaló que todos los detenidos reciben atención médica profesional y que cualquier denuncia de abuso o maltrato presentada por canales oficiales se examina.

Tras la audiencia del miércoles, Odeh dijo que tenía un mensaje del médico.

Odeh transmitió las palabras del médico: “Soy pediatra y brindo atención médica a los pacientes, a los heridos y a los más vulnerables en la Franja. Realicé mi trabajo de acuerdo con el derecho internacional y las normas humanitarias. Mi detención es injusta y arbitraria”.

En las semanas previas a su encarcelamiento, Abu Safiya luchó por mantener la compostura cuando las fuerzas israelíes rodeaban el hospital, y difundió despachos en video de baja calidad desde el centro sitiado. Cuando un ataque con dron mató al hijo de Abu Safiya cerca del hospital, el médico habló con lágrimas en los ojos.

“Todo lo que hemos construido, lo han quemado”, dijo, con la voz quebrada. “Mataron a mi hijo... Enterré a mi hijo en el patio del hospital”.

La guerra entre Israel y Hamás comenzó el 7 de octubre de 2023, después que el grupo armado con base en Gaza encabezara un ataque contra el sur de Israel, en el que murieron alrededor de 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.

Desde entonces, casi 73.000 personas han muerto en la ofensiva israelí en Gaza, según el Ministerio de Salud del territorio, que no distingue entre civiles y combatientes. El Ministerio está integrado por profesionales médicos, y Naciones Unidas y otros expertos independientes consideran que sus cifras son el recuento de víctimas más fiable.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.